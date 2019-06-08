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陸祭出「國家安全法」 建立國家技術安全管理清單制度

2019-06-08 23:04聯合報 記者陳言喬╱即時報導

新華社8日報導，根據中國「國家安全法」等相關法律法規，國家發展和改革委員會正帶頭組織研究建立「國家技術安全管理清單」制度，以更有效預防和化解國家安全風險。具體措施將於近期公布。

報導並未提及「國家技術安全管理清單」制度的任何細節、或具體的技術領域，以及是否跟美中貿易戰升級有關。

但新華社後續以評論的報導方式指出，當前，一些國家採取極端手段阻斷全球科技合作體系，中國旗幟鮮明地表示反對。建立國家技術安全管理清單制度，意在為保障國家重大核心優勢技術安全樹立堅固屏障，防範某些國家利用中國的技術反過來遏制打壓中國的發展。

「中華人民共和國國家安全法」第24條規定：國家加強自主創新能力建設，加快發展自主可控的戰略高新技術和重要領域核心關鍵技術，加強知識產權的運用、保護和科技保密能力建設，保障重大技術和工程的安全。從長遠看，建立國家技術安全管理清單制度，也將為我國實現創新驅動、走高質量發展之路奠定更加堅實的制度基礎。

評論稱，改革開放40多年來，中國高度重視科學技術和教育發展，全體人民特別是科技工作者辛勤鑽研、艱苦奮鬥，取得了舉世矚目的科技成就，在一些領域已佔據全球領先或優勢地位。中華文明5000年歷史長河中，勤勞智慧、善於創造的中國人，代代傳承，在一些傳統領域也創造了彌足珍貴的技術和工藝。在當前發展階段和時代條件下，針對我國優勢核心技術，建立國家技術安全管理清單制度，既是當務之急，更為長遠發展。

有必要強調的是，中國以更加開放的態度推動同各國在市場化法治化原則基礎上開展技術交流合作，這個立場始終不會改變。

沒有創新就沒有進步。改革開放以來，正是在與世界交流互動、攜手並進中，中國走出一條引進、消化、吸收、再創新和自主創新並行的技術發展道路，不僅推動了中國經濟社會快速發展，也為世界各國帶來巨大發展紅利。

未來，中國將繼續秉持開放態度，順應第四次工業革命發展趨勢，在互利共贏的基礎上，與各國共同把握科技發展的時代機遇，探尋新的增長動能和發展路徑。一個更加開放的中國，在全球科技合作的時代大潮中，必將推動中國與世界共同進步繁榮，讓各國人民共享科技進步福祉。

大陸將根據「國家安全法」建立「國家技術安全管理清單」制度。圖為大陸在全球多地領先...
大陸將根據「國家安全法」建立「國家技術安全管理清單」制度。圖為大陸在全球多地領先的5G產業。（取自網路）
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