孟晚舟引渡案 加拿大明年1月聆訊

2019-06-08 16:20 世界日報 記者 世界日報 記者 林庭瑤 ／北京8日電



華為孟晚舟在加拿大被捕後，卑詩省最高法院在當地時間周四舉行聽證會，討論引渡有關的技術問題，最終批准孟晚舟代表律師的建議，引渡聆訊排到2020年1月舉行。華為律師指出，加拿大的執法有嚴重程序濫用案件，「有政治和經濟因素，不是出於法治考慮」。

華為媒體事務副總裁Benjamin Howes透露，孟晚舟律師將今年9月提交披露動議，要求獲取更多孟晚舟在機場被捕時遭受不公平待遇的紀錄；並在明年1月提交動議，反駁美國基於欺詐罪提出的引渡申請。

Benjamin Howes代表華為讀出四項簡短聲明，第一是美國對孟晚舟的指控在加拿大法律下並不構成犯罪，引渡申請不符合加拿大「引渡法」的核心原則。美國對孟晚舟的指控，是基於違反美國對伊朗實施的單邊金融制裁，加拿大目前並沒有針對伊朗的金融制裁，因此銀行的相關交易不違反加拿大法律，「所以孟女士在美國被指控的行為在加拿大並不構成犯罪，孟女士應該被立即釋放。」

第二是美國政府提交的證據資料不充分，對孟晚舟的指控不能成立。他指出，沒有證據證明孟晚舟曾誤導過任何金融機構。

第三是加拿大執法嚴重程序濫用，孟晚舟的憲法權利被侵害。他表示，孟晚舟及其律師都認為，孟晚舟在機場被捕時的合法權利受到嚴重侵害，加拿大針對孟晚舟的執法行動是對美國和加拿大引渡程序的濫用，「是披著引渡程序外衣非法蒐集證據，迫害個人權利。」

最後，美國對華為的打壓以及美國總統川普的相關言論已經表明，「案件有政治和經濟因素，不是出於法治考慮」。孟晚舟及律師將以此提請法庭，以程序濫用為由終止引渡程序。