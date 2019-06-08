入港被拒返回灣區 封從德：一國兩制沒了

2019-06-08 15:42 世界日報 記者林亞歆╱灣區報導



曾參與六四運動的前天安門廣場學生領袖封從德，應香港支聯會邀請，參加香港維多利亞公園紀念六四30周年的燭光晚會，卻被香港特區政府拒絕入境，7日從台北返回灣區。他表示，香港「一國兩制」沒有了，「可能只剩下1.5或1.2。」

封從德2日從日本出發，下午1時到達香港機場後，立即被海關人員帶走問話，不僅搜身，行李也被電子掃描儀搜過。下午5時左右被原機遣返，在飛機上才趕緊用機上wifi跟親友聯繫。

他表示，海關不敢言明以什麼原因扣留他，只反覆重申不符合香港入境管理條例的規定，「最後我直接挑明，是不是中共的法律，因為我是中共通緝犯。但根據香港法律、一國兩制，拿美國護照應該是可以進香港的。」他指出，這是他首度持有合法證件前往香港，「當然有想過可能進不去，但還是應該試一試，去支持香港的抗爭，畢竟香港現在是中國爭取民主的最前線。」

目前他希望找美國律師起訴香港政府，「這不符合美國和香港間的條例，美國護照可以免簽進入香港，只是他們執行中國法律，且不敢承認有黑名單。」他強調，過去數十年他已多次透過各種管道向中國反應，若能公開審理，就願意回國受審，但一直未得正面回應，「他們根本不敢透過正常程序審理案件，因為這代表我會在法庭上有公開陳述，親友、記者都能旁聽，所以他們一直迴避。」

方政、盛雪等多位民運人士，7日也到舊金山機場拉著「歡迎封從德回家」的布條接機。方政表示，香港的「一國兩制」消失的這麼快，他知道遲早會走向這一天，他指出，原以為香港有獨立司法，持美國護照去香港天經地義，但現在看來，香港入境處也聽命於中國，一國兩制基本沒有了，「未來只要是中國不喜歡、認為會帶來麻煩的人，都會受到制裁。」