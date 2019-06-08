香港「反送中」明大遊行 香港6大學校園出現黑布抗議
反對《逃犯條例》修訂，香港民陣9日號召30萬人上街示威，遊行前夕，香港大學、中文大學、理工大學、城市大學、浸會大學及教育大學校園內，出現「反送中」黑布。
香港天文台預報，明日白天會出現短暫陽光，傍晚局部地區會有雷暴。而自下周一（10日）起，天氣轉惡劣，有驟雨及狂風雷暴。
不畏雷電暴雨，民陣指出，香港立法會在下周三（12日）進行修例二讀，在立法會未開會前，發起大遊行，預計30萬人上街表達反修例意願。遊行將在9日下午二點半在維多利亞公園中央草坪集合，三時起遊行至立法會。
維多利公園及銅鑼灣購物區一帶從下午1時30分起封路封區；行經受影響地區的92條巴士線及14條綠色專線小巴路線將改道，部分電車路段暫停。
明報報導，香港大學、中文大學、理工大學、城市大學、浸會大學及教育大學等6所大學校園內，遊行前夕出現「反送中」黑布。
浸大學生會稱，黑布是經各大學生會，以及香港大學時事委員會掛上。學生表示，反對侵犯香港人權及自由的《逃犯條例》修訂草案，《逃犯條例》修訂擴大香港引渡逃犯到中國大陸，修例偏離「一國兩制」、高度自治的原則，學界堅決以捍衛香港的核心價值。
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