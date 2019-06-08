林鄭端午節頒獎遇抗議 反送中成員「送粽」

2019-06-08 13:11 世界日報 香港新聞組╱香港8日電



兩批反對及支持修訂《逃犯條例》的市民昨赴屯門龍舟競渡頒獎禮外，向特首林鄭月娥示威。民主黨、民協及工黨成員發表連署聲明，斥修例將法官擺上，忽視人權保障，批評林鄭罔顧市民利益，要求林鄭撤回修例。

林鄭月娥在端午節屯門龍舟競渡的頒獎禮上，遭支持及反對送中條例的兩批人士示威抗議。當時民主黨議員何杏梅及社區主任盧俊宇在會場舉「反送中」示威牌時遭工作人員推撞，表示不歡迎二人，盧俊宇遭兩名男子推倒在地下，而何杏梅則報稱遭一名六旬男子以雨傘攻擊下半身，遭警勸速離場。十多名社民連成員也拋出道具粽並請願呼口號，要求林鄭下台，被警方阻止。

此外，端午節除了划龍舟、吃粽子這些例行習俗，港人還在這一天洗「龍舟水」、轉風車，把端午節過得熱熱鬧鬧、別具特色。香港多個海濱舉行了龍舟賽，其中在香港仔的龍舟競渡大賽最具傳統漁港特色。健兒們將私家木製龍舟停泊在插滿祝捷彩旗的龍躉旁。在傳統的採青和拜神儀式後，隨即展開激烈賽事。但不幸傳出5歲男童溺水命危。

港人過節還會帶全家或約上好友來到茶樓，點一壺好茶、兩籠點心、幾隻粽子，悠閒地啖一頓早茶。從端午節前一天開始，香港銅鑼灣老字號「老三陽」店鋪就已顧客盈門。店鋪經營40多年，口味由最開始的6種增加到現在的20多種，光是甜粽就有紅豆、蓮蓉、紅棗、紫米等多款供顧客挑選。

另據明報報導，不少市民昨趁端午節游「龍舟水」消暑，警方接獲三宗遇溺個案，兩人昏迷送院，另一名男童惡化命危。

據報導，警方昨接獲3宗遇溺事故，第一宗發生在西貢三星灣泳灘，一名5歲男童昨早11時許由母親帶同游泳時遇溺，由救生員救起後，陷半昏迷送院搶救，至昨晚情危殆。第二宗為六旬漢下午5時許在清水灣二灘溺水，未幾警方再接報，一名7歲非華裔男童在深水公園游泳池遇溺，兩人都昏迷送院。