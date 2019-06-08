習近平： 中國願同各國分享5G技術成果

2019-06-08 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸首發5G商用牌照，兆元級市場大門洞開，大陸國家主席習近平7日表示，中國願同各國分享5G技術成果。

習近平今（8）日上午結束對俄羅斯聯邦國事訪問回到北京，央視新聞報導，習近平7日出席聖彼德堡國際經濟論壇提出三個「堅持」，其中，在「堅持共商共建共用，合力打造開放多元的世界經濟」，習近平承諾，中國願同各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力。

美中貿易戰升級，關鍵原因之一是互搶5G技術的話語權，大陸工信部緊追韓、美、英，跳過5G試商用，提前一年發放5G商用牌照。

據中國資訊通信研究院《5G產業經濟貢獻》分析，今年開啟5G 商用元年，預計2020-2025年期間，中國5G商用直接帶動的經濟總產出預計可達人民幣10.6兆元；到2025年5G將直接創造超過300萬個就業機會。

工信部預計5G 商用的生態圈，包括雲計算、VR(虛擬實境技術)、無人機等都會同步發展，在此基礎上，多個行業都會產生新的應用和商業模式，新業態將超乎想像。

習近平強調，可持續發展是破解當前全球性問題的「金鑰匙」，中國願秉持可持續發展理念，三個「堅持」，第一，要堅持共商共建共用，合力打造開放多元的世界經濟。中國願同各國分享包括5G技術在內的最新科研成果，共同培育新的核心競爭力。