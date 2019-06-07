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5G提前發牌刺激經濟 陸媒：2020下半年才有平價手機

2019-06-07 16:08聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

大陸工信部在周四（6日）正式發放5G商用牌照，較原定計劃提前一年，亦較市場預期提前半年。中共黨媒《人民日報》海外版旗下的微信公眾號「俠客島」發文指出，提前發牌的原因就是要刺激相關產業發展，以及應對中美貿易戰帶來的經濟壓力。

文章指出，按照工信部原定計劃，中國的5G商用時間表應是2018年先試點，2019年只是預備商用，要到2020年才正式商用。中國的5G技術在領先世界，但「世界第一個5G商用」頭銜卻早已被南韓奪去，甚至只是屈居第5名。在中國之前，南韓、美國、瑞士及英國已先後宣布正式5G商用。

文章表示，以南韓及美國為例，他們所謂的「5G商用」實際上並不全面，「韓國只是臨時找了6個名人，向他們贈送了6部5G手機，就宣稱5G商用，實際上普通消費者還是得等到兩天後才能使用5G網路」、「美國運營商只是在芝加哥和明尼阿波利斯兩個城市的核心地區部署了5G基站，出了這『核心區域』就沒了5G網絡」。

至於中國的5G商用則是穩打穩紮，例如中國聯通在去年12月獲得臨時5G牌照後，就已在40個城市建設5G網路，特別是在北京、上海、廣州、深圳、南京、杭州、雄安共7座城市部署5G城區連續覆蓋；中國移動啟動17個城市的5G規模試驗，包括在杭州等5個城市開展大規模試驗，以及在北京、成都、深圳等12個城市的展開應用示範。

但文章承認，雖然有5G網路覆蓋，但實際上一般市民仍暫時無法使用5G，原因就是目前中國市場上，所有手機都不支援5G網路，故要使用5G網路的前提就是必須更換手機，「這就涉及到國家提前頒發5G牌照的重要原因之一：刺激相關產業的發展」。

事實上，手機作為接受5G網路的終端之一，只是5G相關產業的一小部分。5G的產業鏈十分龐大，且商用過程漫長，距離產業成熟仍有較大距離。根據中國信息通信研究院發布的報告，中國的5G商用或將在2020年至2025年間全面爆發，可帶動經濟總產出達，直接增長及間接增長分別為10.6兆元（人民幣．下同）及24.8兆元，直接創造超過300萬個就業職位。

另一個原因就是，目前中國國內傳統「鐵公基」（即鐵路、公路、機場、水利等重大基建）對經濟的推動作用邊際效應遞減，國外則要面對中美貿易戰的壓力，「在這個大背景下，5G牌照的提前發放，將給中國經濟的提振注入一股『強心劑』」。

文中指出，5G的商用將是一個漫長的過程。其實目前，5G到商業成熟仍有較大距離。最簡單的以手機為例，上面提到的5G手機目前都是人民幣8000到10,000元以上（新台幣36,000到45,000元）的價格，明年3月售價約人民幣6,000元（新台幣27,000元），業內人士說到2020下半年才會有平價的人民幣2000元（新台幣9000元）5G手機出現。

中國的5G商用穩打穩紮，中國聯通已在40個城市建設5G網路，中國移動啟動17個城...
中國的5G商用穩打穩紮，中國聯通已在40個城市建設5G網路，中國移動啟動17個城市的5G試驗。圖／俠客島
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