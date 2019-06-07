民調：若引渡受審內地 46%港人考慮移民

2019-06-07 16:35 世界日報 香港新聞組╱香港7日電



根據港大針對《逃犯條例》修訂所進行的民調顯示，六成六受訪市民不贊成把港人引渡到內地受審；若港人會被引渡到內地受審，四成六受訪者打算移民，較去年12月中大民調、當時有三成四受訪者表示有意向移民，大幅增加12個百分點。

據明報報導，「學術自由學者聯盟」委託港大民意研究計畫就《逃犯條例》修訂進行民調，問卷調查分別於上月29至31日及本月3日進行，訪問1002名18歲或以上操粵語的香港居民；66%受訪市民不贊成把港人引渡到內地受審，59%受訪市民認為內地不會有公平審訊。

香港01報導，調查亦有問到受訪者關於移民的看法，若香港人真的有可能被引渡至內地受審，46%表示若有機會會打算移民或移居外地，無打算移民的受訪者則佔52%。其中打算移民的受訪者中，62%擁有大專學位，64%的18至29歲受訪者打算移民。而在30至39歲和50至59歲的受訪者群中，同樣有51%打算移民。

報導指出，被問到若港人會被引渡內到內地受審，46%受訪者表示打算移民，當中包括62%具大學學位和51%具專上學歷的市民；46%受訪者同意，會有更大可能把部分資產轉移到海外。

香港科技大學社會科學部副教授成名說，調查結果否定特首林鄭月娥於4日表示，政府修訂案有廣大民意支持的說法。他又說，若通過條例，有可能令本港再一次出現移民潮，令人才外流惡化，並對香港經濟帶來震盪。

香港01報導，浸會大學政治及國際關係學系副教授、公民黨前立法會議員陳家洛直指，調查以科學方法反映港人的民意，形容調查結果是「壓倒性」，反對修例和「送中」受審是社會主流。科大社會科學部副教授成名指出，考慮移民的比例之高，令人感到相當憂慮。

港人港審逾半港人支持

此外，針對《逃犯條例修訂草案》對港人影響，據《明報》委託所做民意調查，有47.2%受訪市民反對政府現時提出的修例，支持的23.8％，但若設「港人港審」機制，支持率升至過半的54.5%。

調查於5月23日至6月5日以隨機抽樣方式，以電話訪問了1048名15歲或以上香港居民。調查有8條問題，首4條詢問受訪者對修例的關注度，以及是否同意政府就逃犯條例修訂的說法；第5條詢問是否支持修例，並就社會上提出的3個較多談論的修改方案（不設追溯期、提高移交門檻、設港人港審），詢問支持度。

針對這項調查，立法會議員田北辰表示，反映不少港人心態，雖認同修例可堵塞漏洞，但擔憂內地司法制度，「道理上應該做，但信心上又驚」。田北辰批評政府急於短時間完成修例，「為何急於現時做，而不研究港人港審是否可行？是令人非常反感」。

明報報導稱，全國港澳研究會副會長劉兆佳說，修例涉及維護國家安全，港府不會因民意壓力而撤回修例，他稱港人港審違反屬地原則，猶如公開「污衊」內地司法制度，而且亦需其他司法管轄區配合，形容是「不可能達成的任務」。

港大法律學院前院長、現任教授陳文敏出席昨日法律界黑衣遊行時，被問到增加港人港審是否有多點保障，他回應說「會好些」，認為可行性之一是給予法院域外法權。

針對港人港審，保安局前局長、新民黨葉劉淑儀表示跨境罪行涉及多個刑事司法管轄區，根本上行不通。