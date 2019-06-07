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占領議事廳阻逃犯條例草案二讀 五泛民議員被抬走

2019-06-07 15:54世界日報 香港新聞組╱香港7日電

《逃犯條例》修訂引發泛民強烈反對，政府早前宣布繞過立法會法案委員會，修例草案將於12日直上大會審議。香港01報導，5名民主派議員拒絕離開，包括議會陣線朱凱、范國威、公民黨譚文豪、民主黨許智峯和鄺俊宇留在會議廳內，昨天下午於立法會會議完結後留守議事廳，稱要至下周三，企圖阻止草案上大會恢復二讀。

報導指出，立法會行政管理委員會昨天下午召開緊急會議，決定授予秘書處權力，勸籲議員自行離開，否則稍後會採取適當行動。

至晚上7時半，秘書處展開清場行動，派保安抬走留守議事廳的議員，公民黨譚文豪、鄺俊宇等被抬走。報導說，清場過程可謂險象橫生，民主黨許智峯和議會陣線朱凱爬上一條近3米高的長梯，十多名保安包圍並拉扯長梯，令長梯搖搖欲墜；兩人與保安雖一度僵持，最終仍被抬走。

譚文豪強調，議員受《權力及特權條例》保障，直指保安人員當時是「執行犯法任務」，不排除控告梁君彥及秘書處，甚至保安員，正就此咨詢法律意見。

被抬離場的朱凱表示，所有人需要自己的位置盡全力，「反送中」才有機會勝利，故民主派發起今次的留守行動，阻止下周三的會議進行，但最終未能成功。他強調，泛民議員會把握任何一個機會，在會議室內外尋找任何機會阻止惡法通過。

許智峯表示，希望讓市民看到議員盡全力反修例，他說雖然這次無法留守，但周日遊行是另一次機會反修例，希望市民和議員一同「搏老命」，阻止惡法進過。

毛孟靜補充，希望這次戲劇性的行動，能啟發更多香港在星期日上街，她認為港人清晰了解修例危害。

范國威則表示，對保安搖動長梯的手法感到憤怒，形容是「收買人命」，若二人跌落必然受傷。他又明言：「不默而死，寧鳴而生」，希望周日更多市民上街聲援。

香港朱凱立法會
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