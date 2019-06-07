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美女主播繼續戰？ 翠西•雷根再度向劉欣叫陣

2019-06-07 13:43聯合報 記者李仲維╱即時報導

美中貿易戰火延燒到兩國媒體，繼上個月底的對話之後，美國福斯商業網女主播翠西•雷根今天再度向大陸央視旗下環球電視網（ＣＧＴＮ）主播劉欣下戰帖，盼進行第二輪對話。

環球網報導，當地時間6日晚間(北京時間7日上午)，翠西•雷根在推特上轉發劉欣5月30日發布的一條「感謝翠西在節目中接待我」的推特，並說：「嗨，劉欣，妳準備好參加第二輪(對話)了嗎？」

翠西•雷根還說：如果是這樣的話，我很期待，並將繼續聽取與中國貿易有關的各方意見。

在5月30日上午進行了一場歷時16分鐘的越洋對話後，劉欣在推特上發文，感謝翠西•雷根的接待。「對於有機會進行一場對話，而不是辯論，我很欣賞。我想這也是你的想法，因為此時此刻，我們需要(給中美貿易摩擦)降溫，而不是升溫。期待再次對話…」。

《華盛頓郵報》稱，大陸官方媒體一直期待參與全球對話並塑造國際話語權，從大陸的角度來看，這次辯論在開始前就取得了勝利。在節目中，兩位女主播就公平貿易、智慧財產權、華為、關稅以及美方所謂的國家資本主義進行對話。

大陸外交部發言人陸慷日前在例行記者會上表示，真理越辯越明，樂見中美各界人士開誠布公地進行理智、冷靜的對話。

翠西•雷根的推特截圖。圖：環球網
翠西•雷根的推特截圖。圖：環球網
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