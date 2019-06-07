端節關懷陸配 張小月推薦品嚐南部粽

2019-06-07 12:47 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



端午節前夕，海基會關懷全台陸配活動移師桃園與當地陸配姊妹餐敘。海基會董事長張小月強調對兩岸婚姻關懷零距離，服務不打烊，她還推薦陸配品嚐一下南部粽。

兩岸交流30多年，兩岸通婚已累計超過38萬對。張小月表示，海基會始終站在兩岸婚姻服務第一線，秉持「關懷零距離，服務不打烊」精神，並感謝陸配對台灣的付出與貢獻。

來自福建漳州的蔡花珍，本身也是桃園市新住民委員會委員，特別分享兩岸過端午節的經驗，她說「自己是姊妹中的幸運兒，福建與台灣語言相通、飲食相近，生活習慣幾乎可以無縫接軌，不用遷就習俗」，福建的端午節也划龍舟、掛艾草，自己雖然知道香包但沒收過，沒想到第一次收到，就是海基會準備的！十分驚喜。

至於端午節飲食，蔡花珍表示，自己在福建吃過三種粽子，也就是台灣的北部粽、南部粽和沾糖的鹼粽，幾乎一模一樣，現在因為住在桃園，過節也跟著吃台灣的北部粽與大陸各省不同的口味，因為「姊妹們包完就會分送，她曾吃過包紅棗的粽子」，相當特別。