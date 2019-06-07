西班牙94台嫌遣陸 我籲陸方共同打擊犯罪

2019-06-07 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



大陸公安部今（7）日早上7時，將94名冒充公檢法機關工作人員，進行電信網路詐騙的台灣犯罪嫌疑人，從西班牙押解回到北京。陸委會今（7）日回應，「呼籲陸方應以百姓福祉為念，儘速與我方共同合作偵辦，交換情資證據，才能徹底瓦解犯罪集團組織，阻絕類此犯罪的發生。」

據了解，西班牙台嫌共218人，已陸續送了好幾批，根據陸媒報導，這次是最後一批94人。據台灣官方統計，截至這次情況，海外電信詐騙犯遣陸有650人、遣台有694人。

大陸公安部表示，這次破案過程耗時近3年，中國大陸、西班牙警方聯合執行打擊跨境電信網路詐騙犯罪「長城行動」，西班牙之前已分批共向中國引渡225名犯罪嫌疑人，其中台灣犯罪嫌疑人有218名。

陸委會指出，關於陸媒報導今天有94名詐騙犯自西班牙遭押解抵達陸方，我駐外機關將進一步查證、確認，也將持續向西國表達我方立場。

陸委會表示，跨境電信詐欺犯罪案件之處理，必須透過各方共同合作的方式，完備犯罪證據資料的蒐整，向上追查犯罪首腦，才能徹底瓦解犯罪集團，並追回涉案資金返還被害民眾。

陸委會說，近年來，政府積極強化查緝電信詐欺犯罪的各項作為，已修正刑法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等相關法規，加重電信詐欺犯罪的刑責、查扣相關犯罪所得、宣告強制工作等方式予以嚴懲；台灣高等檢察署、警政署刑事局也建置全國反電信詐騙相關資料庫，統合相關案件資料，提供犯罪偵查情資，俾利追查幕後成員。

陸委會表示，陸方一再漠視我方提出共同合作打擊犯罪之訴求，造成相關案件偵辦困難，集團首腦持續另起爐灶，致無法有效根絕類案發生，更影響兩岸人民權益。