華為再發聲：加拿大濫用執法程序 應立即釋放孟晚舟

2019-06-07 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



加拿大時間6日上午9：30(北京時間7日淩晨00：30)，加拿大法院就孟晚舟案件中法律層面的技術問題進行討論。華為媒體事務副總裁Benjamin Howes發表聲明稱，孟晚舟被美國的指控，在加拿大並不構成犯罪，孟晚舟應該被立即釋放。

Benjamin Howes指出，根據加拿大法律，如果被指控的行為在加拿大不構成犯罪，則不得引渡。美國對孟晚舟的指控，是基於違反美國對伊朗實施的單邊金融制裁，而加拿大目前並沒有針對伊朗的金融制裁，因此銀行的相關交易不存在違反加拿大法律的風險，從而不會導致銀行遭受經濟利益損失風險。

他表示，所以孟晚舟在美國被指控的行為，在加拿大並不構成犯罪，孟晚舟應該被立即釋放。孟晚舟的律師也將於2020年1月提交動議，反駁美方基於欺詐罪引渡孟晚舟的申請。

Benjamin Howes在聲明中也強調，加拿大的執法存在嚴重的程序濫用，孟晚舟的憲法權利被侵害。孟晚舟及其律師認為，她在機場被捕時的合法權利受到嚴重侵害。加拿大針對孟晚舟的執法行動，是對美國和加拿大引渡程序的濫用，是披著引渡程序外衣非法搜集證據，迫害個人權利。