柯文哲：續辦雙城論壇 擴大成北台灣與長三角的合作

2019-06-06 23:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



正當外界關注今年台北—上海雙城論壇能否續辦之際，台北市長柯文哲透過接受香港中評社專訪，表達其對兩岸關係的基本立場。柯文哲說，目前政府組織有外交部也有陸委會，這就很清楚說明：「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」。

根據中評社6日晚間刊登的專訪全文，柯文哲稱，到今年已是雙城論壇第十屆，既然已經舉辦九年，也沒有理由第十年不辦，所以就繼續辦下去。

柯文哲表示，台北是台灣最重要的城市，上海也是大陸最先進的城市，透過兩個城市交流，讓兩邊人民有更多認識和交流的機會，來增加善意，讓兩岸關係可以朝向正面發展，這也是身為台北市長該做的。

柯文哲說，雙城論壇是目前兩岸唯一的官方聯絡管道，因此他建議擴大合作範圍，將論壇擴大成北台灣與長三角的合作。

「因為在台灣，我們北北基桃大概占整個台灣生產總額的45%，長三角也是中國大陸第一大經濟圈，生產總額占全中國大陸約20%，所以若能擴大雙方的經貿交流，我想這也有助於提升台灣經濟的整體動能。」

對於今年雙城論壇的內容，柯文哲透露，目前雙方還在切磋中，但大方向預計分論壇主題將分三方面：青年、經貿、市政學習。此外，柯文哲說，他的支持者主要是年輕人，他也一向重視青年，因此特別關心在大陸就學、就業的年輕人。

針對當前兩岸關係，柯文哲指出，目前的兩岸僵局可分內外兩方面來說。內部因素是因蔡英文總統領導的民進黨執政不力，在民意支持度偏低的情況下，逐漸失去主導議題的能力，特別在2018年「九合一」選舉大敗後，感覺上蔡總統對大陸更趨強硬，也許蔡總統把對大陸強硬當作強心劑。

另一個外部因素，不可諱言就是美中對抗的國際局勢。柯文哲認為，美中貿易戰只是表面，實際上是兩個霸權的問題。但在美中對抗下，蔡總統很明顯偏向美國，變成只押一邊後，就讓台灣失去在兩強之間遊走的空間。

對於如何回應「九二共識」、「一個中國」原則與「一國兩制」，柯文哲說，「九二共識」已經被標籤化，或許應該要提出一些雙方都可以接受新的說法，來處理未來的兩岸關係。

至於「一個中國」，柯文哲表示，當今世界上沒有人認為有「兩個中國」，所以「一個中國」不是問題。問題是，「一個中國的內容到底是什麼？」、「台灣跟大陸同文同種，文化上我認為台灣還是在中華文化圈裡面。」

至於「一國兩制」，柯文哲指出，「『一國兩制』如果就是指香港模式，那我保證在台灣是沒有市場的。」所以大陸方面還是要對台灣的民意多方探索、多傾聽台灣的民意。

柯文哲說，處理兩岸事務還是要遵守現行體制。目前的政府組織有外交部，也有陸委會，這就很清楚地說明：「兩岸事務不是外交關係、不是國際關係，而是一個有專屬定位的兩岸關係」。