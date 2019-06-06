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台灣觀光香港夏季攻勢 魚池鄉和主題樂園上陣

2019-06-06 20:28聯合報 記者李春╱即時報導

繼去年港澳客遊台人數過165萬新高後，台灣觀光業再赴香港展開「夏季攻勢」。先來拉開帷幕的是日月潭所在地的魚池鄉及一批主題樂園。

香港沒有人不知道台灣有日月潭，但對魚池鄉不那麼熟，更不知道魚池鄉有「三寶加一咖」。而魚池鄉鄉長劉啟帆率隊到香港拉觀光客，在台灣算是第一號，他一上來就說魚池鄉除了有著名的日月潭，那「三寶加一咖」即紅茶、香菇、蘭花加咖啡，魚池鄉觀光不僅有很多「季」和嘉年華，最新流行的是製茶體驗。

這位鄉長又突然一臉苦情，說魚池鄉這麼好玩的地方，現在觀光人數和住宿都銳減，這是他要到香港來宣傳魚池鄉的原因。

除了魚池鄉可以吸引香港客，台灣的主題樂園也盼打開新市場。台灣觀光遊樂區協會理事長李吉田說，香港兩大主題樂園都很不錯，但很少人知道台灣的主題樂園是世界密度最高的，台灣有24個主題樂園，今次到香港來了9家。而台灣主題樂園中有的設施，是迪士尼都沒有的。

觀光局香港辦事處主任施宗泓說，他曾在日月潭10年，那裡除美景，紅茶和茶葉蛋也令人忘不了。而台灣的主題樂園與別不同，有山有水，有文化底蘊，還自然人文多元。目前各樂園都做好準備，打造各種歡樂活動，迎接香港客人。

麗寶樂園的吳致萱說，麗寶有全台最美的星光樂園，有全台最大的密室脫逃，還有香港不方便玩的卡丁車。樂園有一句話叫「白天晚上都好玩」、「玩麗寶，住福容」，是說節目多好玩又方便，最適合香港年輕人和家庭親子遊。

日月潭是台灣代表性景點之一。（圖／觀光局提供）
日月潭是台灣代表性景點之一。（圖／觀光局提供）
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