中共外交部：堅決反對美售台武器

2019-06-06 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共外交部發言人耿爽6日表示，中共對美國向台灣出售包括坦克在內的20億美元武器，予以嚴重關切。中共敦促美方充分認清售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫。

在6日下午的中共外交部例行記者會上，有媒體問及美國計畫向台灣出售包括坦克等在內的價值20億美元的武器。中方有何評論？美方上述舉動是否會對中美經貿磋商產生影響？

耿爽表示，已經注意到有關報導，對美方有關動向嚴重關切。中方堅決反對美售台武器的立場是一貫、明確的。中方敦促美方充分認清售台武器問題的高度敏感性和嚴重危害性，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，慎重妥善處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。

關於中美經貿摩擦和中美經貿磋商，中方已發布了兩份白皮書，準確、全面地闡述中方立場。耿爽說，「只想再次奉勸美方，要早日認清形勢，重回正軌，與中方相向而行。」

另有記者問到，中共是否正在幫助沙烏地阿拉伯發展彈道導彈項目？耿爽表示，「中國政府一貫反對大規模殺傷性武器及其運載工具的擴散，根據中國的防擴散政策及相關法律法規，對導彈及相關物項和技術實行嚴格的出口管制。」