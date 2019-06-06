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商務部聲援華為：美方用行政資源打壓外國企業令人震驚

2019-06-06 16:09聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

美國緊掐中國5G發展咽喉，下禁令讓華為斷供，大陸商務部新聞發言人高峰今(6)日聲援華為，指責美方在沒有任何事實依據的情況下，動用如此巨大的行政資源，在全球範圍打壓一家外國企業，令人十分震驚。

商務部今日召開例行新聞發佈會，高峰進一步表示，對於美方動用國家力量，通過非商業手段打壓中國企業的做法，中方堅決反對，希望美方保持理性，避免事態進一步升級。

他也強調，中國相信有關國家不會屈服於外部壓力，會尊重市場和法制原則，為各國企業提供公平競爭，非歧視的營商環境。

大陸商務部新聞發言人高峰今(6)日聲援華為，指責美方在沒有任何事實依據的情況下，...
大陸商務部新聞發言人高峰今(6)日聲援華為，指責美方在沒有任何事實依據的情況下，動用如此巨大的行政資源，在全球範圍打壓一家外國企業，令人十分震驚。取自央視截圖
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