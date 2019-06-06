商務部聲援華為：美方用行政資源打壓外國企業令人震驚

2019-06-06 16:09 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美國緊掐中國5G發展咽喉，下禁令讓華為斷供，大陸商務部新聞發言人高峰今(6)日聲援華為，指責美方在沒有任何事實依據的情況下，動用如此巨大的行政資源，在全球範圍打壓一家外國企業，令人十分震驚。

商務部今日召開例行新聞發佈會，高峰進一步表示，對於美方動用國家力量，通過非商業手段打壓中國企業的做法，中方堅決反對，希望美方保持理性，避免事態進一步升級。