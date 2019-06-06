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川普又撂狠話！還可能對中國3000億美元產品加徵關稅

商務部再重砲轟美 要談必須拿出誠意不惜採必要反制

2019-06-06 15:46聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國務院上周六發佈《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，譴責中美貿易摩擦的責任在美方，不過美國至今沒有絲毫退讓。大陸商務部新聞發言人高峰今(6)日再嗆聲，如果美國再一意孤行，升級貿易摩擦，中國將再採取必要反制措施。

商務部6日召開6月第1次例行新聞發佈會，新聞發言人高峰回應中外媒體連串關切中美貿意後續的問題。

針對中美貿易談判的下一步，高峰表示，美方極限施壓，不斷升及貿易摩擦，並試圖向更多領域擴散。因此，中美貿易諮商的未來走勢將取決於美方，中國將聽其言、觀其行。

G20即將召開，中美元首是否可能會晤？如果美方升級貿易戰，習近平是否拒見川普？高峰表示，如果美方要繼續談，就必須拿出誠意，糾正錯誤作法，「合作是有原則的，談判是有底線的」，在重大問題上，中國絕對堅守原則，絕不會讓步。

對於商務部發布，中國將建立「不可靠實體清單」制度，何時才有具體內容。高峰重申，中國明確了四條標準：一是該實體是否存在針對中國實體實施封鎖、斷供或其他歧視性措施的行為；二是該實體行為是否基於非商業目的，違背市場規則和契約精神；三是該實體行為是否對中國企業或相關產業造成實質損害；四是該實體行為是否對國家安全構成威脅或潛在威脅。

他表示，不可靠實體清單規範的對象，不同於市場清單，不涉及行業、市場主體，也不針對具體任何一家企業或個人，具體細節將於近期公布。

高峰指出，美方指責中國在磋商中開倒車，完全是無稽之談，中國不能接受，而美方至今不斷升級貿易摩擦，並放話還將進一步加徵關稅，高峰表示，這無意中美磋商，「肆意施壓，企圖逼迫中方讓步，只會適得其反。」

大陸商務部新聞發言人高峰今(6)日再嗆聲，如果美國再一意孤行，升級貿易摩擦，中國...
大陸商務部新聞發言人高峰今(6)日再嗆聲，如果美國再一意孤行，升級貿易摩擦，中國將再採取必要反制措施。取自央視截圖
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