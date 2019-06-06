搶救金廈海域漁業 兩岸攜手在中線放流632萬尾魚苗

2019-06-06 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



配合世界海洋日，金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局今日在海峽中線舉辦聯合放流魚苗活動，兩岸同步放流魚苗，總計共同流放632萬尾魚苗，當中不乏黃魚與黑鯛等高經濟魚種，以實際行動宣示共同維護海洋資源的決心。

今天上午10時30分，水試所金門號試驗船與廈門船艇到金廈中線211航標會合，由金門縣政府參議張瑞心與廈門市海洋與漁業局總工程師林懷遠、廈門市台辦處長徐靜等人宣誓「資源永續、與海共存」的決心後，隨即聯合放流大批魚介貝類苗種。

水試所此次共放流孵育黑鯛3萬尾、鱸魚2萬尾、平鯛3萬尾、午仔4萬尾共12萬尾魚苗，廈門市海洋發展局也準備了黑鯛10萬尾、黃鰭鯛10萬及大黃魚600萬尾共632萬尾魚苗，皆選用經過檢驗無藥物殘留、體型達放流標準(5公分以上)之健康個體，確保對海洋生態無破壞之虞。

張瑞心表示，兩岸聯合魚苗放流活動從2015年開始開始舉行，已進入第5年，過去4年來累積放流黑鯛、平鯛、真鯛、大黃魚、黃鰭鯛、午仔、象牙鳳螺、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹等逾250萬尾，受到當地漁民的肯定；期盼藉兩岸聯合放流，讓整個海洋資源能夠永續發展，讓海域能生生不息