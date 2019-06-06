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搶救金廈海域漁業 兩岸攜手在中線放流632萬尾魚苗

2019-06-06 13:45聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

配合世界海洋日，金門縣水產試驗所與廈門市海洋發展局今日在海峽中線舉辦聯合放流魚苗活動，兩岸同步放流魚苗，總計共同流放632萬尾魚苗，當中不乏黃魚與黑鯛等高經濟魚種，以實際行動宣示共同維護海洋資源的決心。

今天上午10時30分，水試所金門號試驗船與廈門船艇到金廈中線211航標會合，由金門縣政府參議張瑞心與廈門市海洋與漁業局總工程師林懷遠、廈門市台辦處長徐靜等人宣誓「資源永續、與海共存」的決心後，隨即聯合放流大批魚介貝類苗種。

水試所此次共放流孵育黑鯛3萬尾、鱸魚2萬尾、平鯛3萬尾、午仔4萬尾共12萬尾魚苗，廈門市海洋發展局也準備了黑鯛10萬尾、黃鰭鯛10萬及大黃魚600萬尾共632萬尾魚苗，皆選用經過檢驗無藥物殘留、體型達放流標準(5公分以上)之健康個體，確保對海洋生態無破壞之虞。

張瑞心表示，兩岸聯合魚苗放流活動從2015年開始開始舉行，已進入第5年，過去4年來累積放流黑鯛、平鯛、真鯛、大黃魚、黃鰭鯛、午仔、象牙鳳螺、三疣梭子蟹、遠海梭子蟹等逾250萬尾，受到當地漁民的肯定；期盼藉兩岸聯合放流，讓整個海洋資源能夠永續發展，讓海域能生生不息

水試所指出，曾經透過黑鯛魚苗標識放流再捕獲回報，確認所放流魚苗會在週遭海域棲息，能對於在地漁業經濟有所助益。而為了能達到放流的經濟效益，水試所呼籲兩岸漁民避免於放流處及周邊海域進行強度漁撈，讓放流魚苗能有成長的空間與時間，更能有效增益漁民的獲利。

兩岸漁政單位今日攜手在小金門檳榔嶼附近海域進行放流，總計共同流放632萬餘尾魚苗...
兩岸漁政單位今日攜手在小金門檳榔嶼附近海域進行放流，總計共同流放632萬餘尾魚苗，以實際行動宣示共同維護海洋資源的決心。記者蔡家蓁／攝影
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兩岸同步放流魚苗在金廈中線211航標舉行，金門縣政府參議張瑞心（右）與廈門市海洋...
兩岸同步放流魚苗在金廈中線211航標舉行，金門縣政府參議張瑞心（右）與廈門市海洋與漁業局總工程師林懷遠（左三）兩人隔海握手寒暄。記者蔡家蓁／攝影
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水試所人員把培育多時的魚苗午仔、黑鯛、鱸魚、平鯛撈起，放流到海域。記者蔡家蓁／攝...
水試所人員把培育多時的魚苗午仔、黑鯛、鱸魚、平鯛撈起，放流到海域。記者蔡家蓁／攝影
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