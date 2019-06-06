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陸搶5G商用今發照 專家：為搶快漸入歧途

2019-06-06 10:45聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸工信部今日發放首波5G商用牌照。這意味全球5G第一梯隊在韓國搶第一、美國緊追後，中國並沒有落隊，也搶進全球5G第一波商用。不過專家指出，大陸5G建網為了不落隊，由SA（獨立組網）轉向NSA（非獨立組網）跟隨韓、美國後塵，是漸入歧途。

且NSA最終將過渡演進到SA，這意味NSA終端將面臨不斷升級和退網，運營商前期投入NSA建設成本將很快成為投資浪費。

韓國在4月初搶下全球5G商用首發，隨即美國跟上了。這對計划2020年才商用的中國5G，顯然「全球5G第一波商用」就要落隊。

為了搶跑全球5G商用首發，原本5G SA系統的三大通信運營商突然變向，舍SA而取NSA。

虎嗅網報導，最初中國5G選擇SA標準，並做出非常大的貢獻。中國移動研究院院長黃宇紅指出，NSA不是一個完整的核心網，用的是4G的核心網做改造。所以中國堅持獨立組網（SA） ，不僅空口速率的提升等，更多像切片、邊緣計算都需要SA來實現。

通信業專家李進良指出，NSA并不是真正的5G，SA才是真5G。NSA優勢主要在於產業進展略快，而劣勢在於不支持uRLLC、mMTC場景，而這也正是NSA模式的最大缺陷。

但在韓、美運營商率先在NSA上搶先商用下，占據5G NSA商用主導供應商地位的愛立信和諾基亞加快5G網絡的供貨和建設，帶動全球供應體系的重心傾斜。

中國三大運營商因此轉向了NSA，跟隨韓國和美國的后塵，同時，也拖慢中國5G以 SA驅動垂直行業應用市場，拉動車聯網和工業互聯網等產業盡快升級換代的商用規划。

專家指出，5G商用發展下，NSA最終將過渡演進到SA，對於運營商而言，從NSA到SA意味著要對原有網絡進行至少3次復雜的改造升級，直至NSA終端完全退網才可實現，但每一次改造升級都意味著新一輪的成本投入和更復雜的網絡風險；而且隨著SA產業鏈的日漸成熟，為盡快實現5G網絡對uRLLC和mMTC等產業應用的支持，理論上NSA過渡期應當被壓縮得越短越好，這也意味著運營商前期投入的NSA建設成本將很快成為投資浪費。

大陸工信部今日發放首波5G商用牌照。取自每日經濟新聞
大陸工信部今日發放首波5G商用牌照。取自每日經濟新聞
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兩種5G標準的優劣比較。取自虎嗅網
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