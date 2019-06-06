傳習近平6月底訪韓

2019-06-06 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



韓國《中央日報》6日報導，大陸國家主席習近平堅定訪韓決心，決定在6月28日至29日赴日本大阪參加G20峰會之前訪韓。

報導引述熟知北京的西方外交界消息人士表示，習近平不顧中美貿易戰激化等各種外交不利因素，認為訪問傳統鄰國、並在大陸周邊國家外交中發揮核心作用的韓國不能再推遲了。該消息人士還透露，大陸官方正在準備6月最後一周習近平訪韓日程。

報導指出，若習近平真的訪韓，這將是習近平自2014年7月對韓國進行國事訪問后，時隔5年再次訪韓。

據另一位消息人士透露，中韓兩國工作人員已從6月3日開始正式著手準備習近平訪韓事宜。目前雙方正在協商習近平準確的訪韓日期、停留時間、在韓國首爾的行動路線、與韓國總統文在寅會談的主要議題等。

該消息人士還稱，習近平今後會透過與文在寅進行更多的會談，來強化與韓國的關係。除了6月底在首爾、G20峰會上推進兩國元首會談，2020年於海南舉行的博鰲論壇也將邀請文在寅再次參加並舉行元首會談。