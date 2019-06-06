習普會 宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係

2019-06-06 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國家主席習近平5日在莫斯科克里姆林宮與俄羅斯總統普亭會談。兩國元首高度評價建交70年來雙邊關係發展，一致同意秉持睦鄰友好、合作共贏理念，發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係。

中新社報導，習近平指出，這是他連任國家主席後，首次對俄羅斯進行國事訪問，也是2013年以來第八次到訪俄羅斯。當前，中俄關係在高水準上持續、穩定、健康發展，處於歷史最好時期。

習近平說，雙方堅定支持對方維護本國核心利益，政治和戰略互信堅實牢固；積極推進各領域合作，兩國關係內生動力不斷顯現，利益交融日益深化；積極參與國際事務和全球治理，為維護世界和平穩定和國際公平正義發揮了重要建設性作用。

習近平說，他今天與普亭簽署兩項重要聲明，一是宣布發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係，在兩國建交70周年這一重要年份，賦予雙邊關係新的定位和內涵；二是宣示共同維護全球戰略穩定，體現中俄的擔當精神和兩國戰略協作的積極效應，這在當前具有特殊重要意義。

習近平特別提及，當今世界不穩定性不確定性上升。加強中俄關係是歷史的召喚，是雙方堅定不移的戰略選擇。雙方要增進戰略溝通和協作，加大在涉及彼此核心利益問題上的相互支持。

普亭回應稱，在當前複雜多變的國際形勢下，習近平此訪意義重大，將為新時代俄中關係發展注入強大動力。俄中兩國要繼續加強在重大國際和地區問題上的協調協作，共同應對單邊主義、保護主義帶來的挑戰，維護世界和平與穩定。

普亭說，俄方願向中方提供充足的油氣能源，願增加對大陸出口大豆等農產品，希望加快歐亞經濟聯盟與「一帶一路」的對接。