大陸第一次 海上發射火箭成功

2019-06-06 01:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ／綜合報導



影音／長征火箭從海上起飛

中國大陸航太史上第一次，長征火箭從海上起飛。昨天中午十二時六分，大陸順利完成首次海上火箭發射，地點位於黃海海域。此次發射由長征十一號運載火箭實施，以民用船舶為發射平台，將技術試驗衛星捕風一號Ａ、Ｂ星及五顆商業衛星順利送入預定軌道。

大陸長征11號火箭5日首度從黃海的民用船舶上發射，成功將7顆衛星送入軌道。 （中新社） 分享 facebook

新京報報導，長征十一號是長征火箭序列中運載能力最小的火箭，也是大陸商業發射市場的重要運載火箭。本次發射由中國航天科技集團有限公司一院、中國航天基金會與WEY品牌合作，驗證火箭命名為「CZ-11 WEY」號。

新華社引述專家指出，運載火箭海上發射具有靈活性強、任務適應性好、發射經濟性優等特點，可滿足各種軌道有效載荷發射需求，為「一帶一路」沿線提供更好的航太商業發射服務。

這次發射，各界關注四個問題。首先，為什麼要在海上發射火箭？報導指出，海上發射可減少殘骸墜落等安全威脅、對於清除空域的要求較低。相較於陸上發射，海上發射火箭有多方面優勢。

實施海上發射任務的長征11號火箭。 圖／取自中國運載火箭技術研究院 分享 facebook

其次，海上發射面臨哪些挑戰？報導說，海上發射需要考慮海況、鹽霧、黴菌等環境條件。對發射平台而言，海上發射要求平台噸位大、穩定性好，隨著造船技術發展，目前大型船舶企業具有足夠的技術儲備開展海上移動發射平台研製。

第三，海上發射需要什麼平台？報導指出，海上發射需要指揮控制船、發射平台與運載火箭，這三個子系統構成了整套海上發射系統。對照作為飛機發射平台的航空母艦，有人將海上發射平台稱為「航天母艦」。

第四，國際海上發射火箭廿年來，成功率幾何？報導說，全球海上發射迄今共卅六次，卅二次成功，成功率百分之八八點八九。一九九九年三月，第一枚海上發射的運載火箭升空，該火箭屬於海上發射公司。一九九五年，來自美國、俄羅斯、烏克蘭和挪威的四大集團共同出資、出技術，成立了世界上第一家能持續提供海上發射業務的公司。