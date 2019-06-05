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縣長楊鎮浯會劉結一 盼協助力推金門觀光與金酒銷陸

2019-06-05 19:47聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣長楊鎮浯赴大陸拼經濟，今天下午在北京與國台辦主任劉結一會面，這是楊鎮浯擔任縣長以來，首次訪問北京，各界都很重視，楊鎮浯也提出觀光旅遊、經貿交流與環境保護等三大層面議題，期盼國台辦方面能夠給予政策支持，解決金門地方民生問題。

楊鎮浯帶領縣府和金酒主管赴大陸交流訪問團，在結束廈門與漳州的行程後，4日直奔北京，先拜會了北京市台辦副主任黃塞溪，期盼能進一步開展兩地旅遊、經貿等產業合作交流；今天上午又拜會全國台灣同胞投資企業聯誼會秘書長程金中，希望共同拓展金酒之大陸市場。

今天下午則正式拜會國台辦主任劉結一，在會晤中，楊鎮浯表示，大陸總書記習近平在1月2日《告台灣同胞書》40週年談話中指出，兩岸要「應通盡通」，提升「經貿合作暢通」、「基礎設施聯通」、「能源資源互通」、「行業標準共通」，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。習近平的談話，有助於解決金門地區民生問題，金門縣政府也秉持「應通盡通」的理念，積極成立了專責的推動小組，梳理各項交流工作，並於1月27日至30日赴福建省、泉州與廈門市等地，進行初步交流與意見交換，並達成相關共識。

楊鎮浯強調，金門在兩岸發展上有歷史的特殊性，且具有小三通的便捷性，始終扮演兩岸和平交流往來的先鋒，而金門和大陸福建地緣相近，許多民生問題與福建沿岸城市息息相關，密不可分。

楊鎮浯也表達希望國台辦能大力支持推動金門高粱酒在大陸市場的營銷、鼓勵更多大陸居民來金旅遊、協助解決金門地區環境問題等議題，期望能有別於現有的惠台措施，給予金門更多的照顧，制定更多的惠金措施，突破現有法令框架與限制，讓「人進的來，貨出的去」，才能讓金門整體經濟永續發展，充分體現兩岸和平發展的難能可貴。

此外，楊鎮浯也指出近年金門基礎建設已有所大幅進展，金門小三通也已經突破2000萬人次，陸客來金旅遊也相較同期成長超過30%，但仍有很大的成長空間，需要兩岸有關當局給予政策支持，鬆綁相關法規限制，讓金門旅遊與經濟產業能夠蓬勃發展，並打造「福建共同生活圈」，讓金門與福建各城市能共營共榮。

最後，他也提及，這是他第3次與劉結一會面，邀請劉結一能夠撥空經金廈小三通來金門走走看看，親自體驗金門濃濃的人情味與特有的金門之美，體會金廈情誼，就是兩岸和平交流發展的真正縮影。

金門縣政府率團拜會全國台灣同胞投資企業聯誼會秘書長程金中（右中），希望協助拓展金...
金門縣政府率團拜會全國台灣同胞投資企業聯誼會秘書長程金中（右中），希望協助拓展金酒的大陸市場。圖／金門縣府提供
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金門縣長楊鎮浯（左），今天拜會國台辦主任劉結一（右），這是他擔任縣長以來，首次訪...
金門縣長楊鎮浯（左），今天拜會國台辦主任劉結一（右），這是他擔任縣長以來，首次訪問北京。圖／金門縣府提供
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