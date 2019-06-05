習近平訪俄 談經貿合作還要為熊貓館開館

2019-06-05 15:42 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸國家主席習近平5日抵達俄國，進行為期三日的國事訪問。這也是中美貿易談判在上月受挫後，習近平首次進行的海外訪問。中俄經貿合作與北極通道將成焦點外，中俄元首還將舉行熊貓館開館儀式，繼續「熊貓外交」策略。

中俄建交70周年，習近平對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇，據克林姆林宮的消息，習近平將與俄羅斯總統普亭舉行最高級別會晤，著重討論大型經濟項目方面的合作，「熊貓外交」也是聚焦重點。

俄羅斯衛星通訊社引述俄總統助理尤里·烏沙科夫說，「會晤結束後，兩國領導人將簽署關於推動中俄全面戰略協作伙伴關係邁入新時代以及加強現代戰略穩定的聯合聲明」，俄中還將簽署大約30份政府間文件和商業文件。

BBC中文網報導，今年除是中共建政70年，也是中俄建交70週年。兩國多次強調，中俄關係處於「歷史最好時期」。反觀中美貿易合作，美國總統川普上個月指責北京違背承諾，決定對價值2000億美元的中國商品加徵關稅。而北京也在6月1日實施反制措施，開始對價值600億美元的美國產品加徵關稅。

報導說，習近平在此次訪俄的聯合媒體訪問中強調，北極航道將成為合作的下一重點，他鼓勵中國企業參與建設。2018年初，北京公布「冰上絲綢之路」計劃，凖備開發穿越北極圈的海運通道。而北極亦是俄羅斯與美國的接壤之地，美俄兩國在爭奪北極資源上角逐已久。

今年4月，普亭出訪北京，支持與中國聯手建設「一帶一路」和歐亞經濟聯盟。目前中俄兩國能源、交通、農業、航空航天等領域重大合作項目正穩步實施，如原油和天然氣管道建設、鐵路合龍、衛星導航系統等方面。