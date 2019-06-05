「一劍七星」大陸長征11號首次海上成功發射
今天中午12時6分，中國在黃海海域用長征十一號海射運載火箭，將技術試驗衛星捕風一號A、B星及五顆商業衛星順利送入預定軌道，試驗取得成功，為中國首次在海上實施運載火箭發射技術試驗。
新華社報導，這次試驗採用長征十一號海射型固體運載火箭（又名CZ-11 WEY號），以民用船舶為發射平台，探索了中國海上發射管理模式，驗證了海上發射能力，有利於更好地滿足不同傾角衛星發射需求。
專家介紹，運載火箭海上發射具有靈活性強、任務適應性好、發射經濟性優等特點，可靈活選擇發射點和落區，滿足各種軌道有效載荷發射需求，為「一帶一路」沿線提供更好的航天商業發射服務。
報導稱，這次發射的捕風一號A、B衛星由中國空間技術研究院研製，將實現小衛星編隊探測海面風場的突破，可提高全天候海面風場探測能力，提升中國對颱風監測和氣象精準預報能力。
由中國電子科技集團有限公司研製的兩顆天象小衛星，是中國首個基於Ka頻段星間鏈路的雙星組網小衛星系統。陶行知教育一號衛星暨天啟三號衛星，裝有空間拍照相機和物聯網通信載荷。此外，瀟湘一號04星由天儀研究院研製，吉林一號高分03A衛星由長光衛星技術有限公司研製。
留言