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英國趕超美國 陸生視為留學首選地

2019-06-05 13:00聯合報 記者許依晨╱即時報導

受貿易戰影響，短短兩天，中共教育部、文化和旅遊部以及外交部「赴美警報」三連發。在這樣的背景下，近日一份留學機構公布的數據值得玩味，美國不再是中國留學生的首選地。

觀察者網報導，據英國留學權威機構Study in UK網站4日公布的數據顯示，在過去的一年時間內，英國首次替代美國，成為中國留學生群體最大意向國。其中，20.14%的中國留學生將英國視為留學首選，而將美國作為首選的比例，則減至17.05%。

英國現在是全球第二大留學國家，國際留學生數量為45萬8520人。其中，2017年到2018學年中國前往英國的留學生數量為10萬6530人，在所有國家中人數最多，佔據總數的23%左右。排名其後的是印度的1萬9750人和美國的1萬8885人。

相較下，2018年中國前往美國留學的人數為36萬餘人，雖然在總數上，英國暫時還低於美國，但中國留學生前往英國的數量卻在逐年增加。

報導稱，據數據統計顯示，2013年到2014學年，在英中國留學生的數量為8.79萬人，而到了2017年到2018學年，這一數字增長到了10.6萬人，在過去的4年中，這一數字增長了近21%。

另外，據英國《衛報》今年2月7日援引英國「大學和學院招生服務中心」的數據顯示，申請2019年秋季赴英國就讀本科的中國學生人數，創下歷史新高，達到2.1萬，較2018年大幅增長23.5%。

原因何在？近年來，越來越多英國大學前往中國開展宣講會，也考量赴英留學的高性價比以及英國的名校等。

另一方面，美國政府推出的一系列政策，讓更多想將孩子送到美國的中國家長，開始更謹慎地考慮其他選項。川普政府對華人華裔學者的審查越來越嚴格。自2018年6月11日起，美國國務院把在敏感研究領域學習的中國研究生的簽證有效期限製為一年，此舉推翻了奧巴馬時代允許中國公民獲得五年學生簽證的政策。

英國趕超美國，陸生視為留學首選地。（觀察者網）
英國趕超美國，陸生視為留學首選地。（觀察者網）
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