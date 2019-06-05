英國趕超美國 陸生視為留學首選地

2019-06-05 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



受貿易戰影響，短短兩天，中共教育部、文化和旅遊部以及外交部「赴美警報」三連發。在這樣的背景下，近日一份留學機構公布的數據值得玩味，美國不再是中國留學生的首選地。

觀察者網報導，據英國留學權威機構Study in UK網站4日公布的數據顯示，在過去的一年時間內，英國首次替代美國，成為中國留學生群體最大意向國。其中，20.14%的中國留學生將英國視為留學首選，而將美國作為首選的比例，則減至17.05%。

英國現在是全球第二大留學國家，國際留學生數量為45萬8520人。其中，2017年到2018學年中國前往英國的留學生數量為10萬6530人，在所有國家中人數最多，佔據總數的23%左右。排名其後的是印度的1萬9750人和美國的1萬8885人。

相較下，2018年中國前往美國留學的人數為36萬餘人，雖然在總數上，英國暫時還低於美國，但中國留學生前往英國的數量卻在逐年增加。

報導稱，據數據統計顯示，2013年到2014學年，在英中國留學生的數量為8.79萬人，而到了2017年到2018學年，這一數字增長到了10.6萬人，在過去的4年中，這一數字增長了近21%。

另外，據英國《衛報》今年2月7日援引英國「大學和學院招生服務中心」的數據顯示，申請2019年秋季赴英國就讀本科的中國學生人數，創下歷史新高，達到2.1萬，較2018年大幅增長23.5%。

原因何在？近年來，越來越多英國大學前往中國開展宣講會，也考量赴英留學的高性價比以及英國的名校等。