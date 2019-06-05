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中共長征11號運載火箭 首次海上發射今黃海登場

2019-06-05 12:08聯合報 記者許依晨╱即時報導

中國大陸的長征十一號運載火箭將於5日中午12時左右在黃海海域實施海上發射試驗，發射技術試驗衛星捕風一號A、B星及5顆商業衛星。

大陸國家航天局消息，發射點位於東經121.19度、北緯34.90度。火箭按121.6度射向實施發射，火箭飛行過程二子級殘骸落入北太平洋公海。

長征十一號運載火箭是大陸研發的綠色固體火箭，火箭及搭載物不含肼類危險物，火箭殘骸不會對周邊海域造成危害。大陸國家航天局稱，在這次試驗前，火箭已經過6次成功飛行試驗，技術成熟，可靠度高。

這次試驗火箭飛行採用成熟的安全控制措施，實現火箭相關飛行段全過程受控。同時，火箭配置飛行中止系統，一旦出現異常情況，火箭將中止飛行。

中國航天科技集團長征十一號運載火箭副總指揮金鑫先前曾透露，2019年長征十一號運載火箭計劃執行四次發射任務，包括首次海上發射基礎試驗及海洋飛行試驗，兩次商業發射，一次國家任務。其中，首次海上發射基礎試驗及海洋飛行試驗是中國運載火箭的海上首秀，具備五級海上運輸和三級海上發射的能力。

金鑫說，長征十一號運載火箭實施海上發射具有五方面的意義，一是可滿足日益增長的低傾角小衛星的發射需求，有效填補相關空白；二是滿足運載火箭滑落區安全性保障需求，採取海上發射，可靈活選擇發射點；三是可滿足運載火箭商業化發展需要，通過軍民融合的模式採用民用船舶，建立開放共享的軍民融合發射體系，降低衛星發射成本。

四是牽引帶動海上發射技術的發展，為可重複運載火箭的海上回收和航天領域的技術發展奠定基礎；五是滿足海上絲綢之路沿線國家的航天發展需要，通過建設海上發射專用的發射平台，具備實施全球海域的發射能力，滿足低緯度地區衛星組網的發展需求。

長征十一號運載火箭是中共新一代運載火箭中，唯一一型固體型號，將於今天首次進行海上...
長征十一號運載火箭是中共新一代運載火箭中，唯一一型固體型號，將於今天首次進行海上發射。（中新網）
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