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兩制台灣方案 陸學者：台軍隊保留與否是核心問題

2019-06-05 10:33聯合報 記者許依晨╱即時報導

對於兩制台灣方案，大陸全國台灣研究會理事、海峽兩岸關係研究中心特約研究員鄭劍發表專文表示，和平統一就是不打仗的統一，既然本來以相互為敵為天職的兩支軍隊握手言和了，那麼後面必須解決的核心問題之一自然是台灣這支軍隊保留與否，這個問題處理不好，也會影響和平進程和後續形勢發展。

鄭劍在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊5月號發表專文「關於兩制台灣方案 涉軍問題的若干思考」，內容指出，今年1月2日，中共總書記習近平在「告台灣同胞書」40周年紀念會上發出兩岸民主協商「兩制」台灣方案後，其中，探索「兩制」台灣方案涉軍內容也成為關注的焦點之一。

他指出，其中以兩制台灣方案的涉軍設計爭議較大，核心是統一後台灣還該不該保留軍隊。原本這不應該是個問題，因為自毛澤東時代起，大陸方面提出的解決台灣問題具體主張中，唯有同意台灣方面有條件保留軍隊這一條爭議相對較小，這樣的條件體現了極大的包容和擔當。而現在之所以引發爭議，根本原因是「台獨」坐大，主張台獨的民進黨兩次上台執政。

他表示，兩制台灣方案應當是解決台灣問題的全面安排，涉及政治、經濟、民生、涉外等方方面面，其中包括軍事安全方面的安排。和平統一條件下，探討兩制台灣方案涉軍內容可能觸及十二項問題。

他指出，第一，台灣是否保留軍隊？第二，假如台灣保留軍隊的話，是保留什麼性質的軍隊，台灣軍隊在統一後中國的法律地位、使命任務為何？第三，台灣地區保留多少軍隊？第四，台灣軍隊的軍費來源？第五，台灣軍隊人事權力？第六、台灣防務政策。第七、台灣戰區軍事戰略。第八、台灣兵力部署。

至於第九點，台灣軍隊的政戰（思想）教育。作者稱，核心是「為誰而戰、為何而戰」問題，「統一後台灣地區軍隊總不能繼續以大陸為敵教育官兵吧，軍事上、政治上，包括意識形態上，都不應該為敵」。第十，兩岸軍隊聯合及聯絡機制構建。第十一，台灣軍隊與兩岸各級政府的基本關係。第十二，台灣地區涉軍涉外關係。

作者表示，廣義上來說，兩制台灣方案對這十二個問題，應該有明確的答案，否則，就不是一個完整的方案。與此密切相關的，當然還有解放軍的相應調整問題。無論今後兩制台灣方案涉軍問題如何協商、談判，基本的原則應當旗幟鮮明，就是是否有利於維護國家統一、反對外來干涉以及維護整個中國的領土主權和海洋權益。

國軍5月在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」。 圖／聯合報...
國軍5月在屏東枋山鄉滿豐海岸舉行反登陸「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」。 圖／聯合報系資料照
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