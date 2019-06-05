華為5G訂單龍頭地位不保 陸媒：諾基亞已超越

2019-06-05 09:57 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



受美中貿易戰衝擊，華為在5G市場正面臨巨大競爭壓力，陸媒報導，華為5G訂單龍頭地位，已經被競爭對手諾基亞超越。

大陸以財經記者智庫專家、行業人士的財經價值關係互動平臺深藍財經報導，芬蘭電信設備製造商諾基亞目前已拿到42筆商用5G訂單，這一數位高於華為此前公佈的40筆，以及愛立信公佈的19筆。

諾基亞表示，目前到手的5G合約中，有22筆是與知名客戶簽訂，包括T-Mobile公司，商Telia，軟銀。自3月下旬以來，諾基亞已接到12筆新的5G訂單。

同時，「數量的比較，目前有點為之過早，但近幾周來我們發現情況開始有了變化。」諾基亞表示，近來有越來越多的客戶主動找到諾基亞提供5G核心網路設備，更替過去的運營商設備。

深藍財經報導，全球5G市場競爭中，美國正發揮在西方世界的影響力，擴散中國設備的安全疑慮情緒，這使得歐洲國家對於華為的支援立場改變，而諾基亞和愛立信因此漁翁得利，生產的設備吸引力增強。

華為副總裁魯勇5月底也公開證實，目前諾基亞於5G方面的專利技術已達了全球第一的位置，占比亦達了20%，但美國的所有企業的5G核心專利的占比不足15%。