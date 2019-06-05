親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

月薪七萬新鮮人想花兩萬租房？ 友笑「白痴」

華為5G訂單龍頭地位不保 陸媒：諾基亞已超越

2019-06-05 09:57聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

受美中貿易戰衝擊，華為在5G市場正面臨巨大競爭壓力，陸媒報導，華為5G訂單龍頭地位，已經被競爭對手諾基亞超越。

大陸以財經記者智庫專家、行業人士的財經價值關係互動平臺深藍財經報導，芬蘭電信設備製造商諾基亞目前已拿到42筆商用5G訂單，這一數位高於華為此前公佈的40筆，以及愛立信公佈的19筆。

諾基亞表示，目前到手的5G合約中，有22筆是與知名客戶簽訂，包括T-Mobile公司，商Telia，軟銀。自3月下旬以來，諾基亞已接到12筆新的5G訂單。

同時，「數量的比較，目前有點為之過早，但近幾周來我們發現情況開始有了變化。」諾基亞表示，近來有越來越多的客戶主動找到諾基亞提供5G核心網路設備，更替過去的運營商設備。

深藍財經報導，全球5G市場競爭中，美國正發揮在西方世界的影響力，擴散中國設備的安全疑慮情緒，這使得歐洲國家對於華為的支援立場改變，而諾基亞和愛立信因此漁翁得利，生產的設備吸引力增強。

華為副總裁魯勇5月底也公開證實，目前諾基亞於5G方面的專利技術已達了全球第一的位置，占比亦達了20%，但美國的所有企業的5G核心專利的占比不足15%。

除此之外，報導還指出根據調研機構DellOro報告顯示，在全球5G無線接入設備市場份額上，三星以37%的市場份額超過華為28%的市場份額成為全球第一。這顯示了華為在5G市場正面臨巨大競爭壓力。

華為在5G市場正面臨巨大競爭壓力。取自百家號環球風
華為在5G市場正面臨巨大競爭壓力。取自百家號環球風
分享

專利
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

中俄建交70年 習近平訪俄前大談與普亭有多麻吉

2019-06-05 09:04

陸再出手 發布赴美旅遊警訊

2019-06-05 00:17

首例！陸客帶400克豬皮入境南韓 開罰14萬元

2019-06-04 14:43

中國經濟前景如何？習近平提一個大趨勢和四個力

2019-06-05 09:20

中俄關係怎麼樣？中國經濟怎麼看？習近平最新回應

2019-06-05 09:05

川習會前…王毅拉攏法國

2019-06-05 00:17

陸發布旅遊警示 耿爽：美方做了什麼 自己心裡清楚

2019-06-04 19:28

中共外交部、文化部要求赴美民眾提高安全意識

2019-06-04 16:50

中美貿易戰升級？陸發布赴美旅遊安全提醒

2019-06-04 16:49

陸民眾誤以為UFO 疑是解放軍試射導彈巨浪-3

2019-06-04 15:10

駁美國務卿六四聲明 陸稱中國老百姓最有發言權

2019-06-04 12:56

挨批生活腐化墮落 中化集團前副總遭雙開

2019-06-04 12:19

王毅與法總統顧問通話 推動G20峰會維護多邊主義

2019-06-04 11:24

陸民眾瘋狂搶購潮服 大打出手撞凹鐵閘

2019-06-04 10:27

美邀蔡總統赴國會演講 大陸堅決反對

2019-06-04 00:19

應對貿易戰 王岐山訪歐 陸媒：新外交大戲上演

2019-06-04 00:19

赴美拒簽激增 陸發布留學預警

2019-06-04 00:19

趕在逃犯條例二讀前 香港議員提258修正案

2019-06-03 17:14

附和陸防長 陸媒：勿把國台辦能解決的問題搞到國防部

2019-06-03 15:40

言論自由的代價，是生命？我記憶中的1989

2019-06-03 13:20

朱耀明：封從德被拒入境 香港自由更緊縮

2019-06-03 12:36

陸專家談「不可靠實體清單」制度：企業面臨管制或罰款

2019-06-03 10:46

人民日報再批美 奉行霸權主義注定孤家寡人

2019-06-03 10:23

環時社評：台灣往印太戰略靠 非常危險

2019-06-03 09:51

魏鳳和談台灣問題 港媒：警告美國意味濃

2019-06-03 09:22

六四30周年／民主前景「須有歷史縱深」

2019-06-03 00:32

陸防長：若台灣分裂出去不惜一戰

2019-06-02 23:34

郎朗結婚了!女方是24歲美女鋼琴家

2019-06-02 22:52

遭拒入境後封從德發表公開信：期待回中國公開受審

2019-06-02 22:08

六四30周年 民運流亡學生王丹：戰爭規模殺人全無必要

2019-06-02 21:33

六四30年：劉曉波與侯德健絕食，卻只換來血腥鎮壓？

2019-06-02 21:00

封從德被香港拒絕入境 遣返出發地

2019-06-02 19:08

六四領袖封從德在香港機場被帶走 下落不明

2019-06-02 17:16

年輕人切割 李卓人：六四集會悼念 勿糾結愛國與否

2019-06-02 16:22

陸委會回擊魏鳳和：中共「和平發展」如世紀謊言

2019-06-02 16:20

《逃犯條例》網民發起白宮聯署 已逾7萬人簽名

2019-06-02 16:16

《逃犯條例》香港過境客可移交內地？ 泛民：國際憂慮

2019-06-02 16:11

香港保安局長：在台殺人陳同佳不會移交內地

2019-06-02 16:04

中國孫小果案：雲南惡霸「逃過死刑」的司法之謎

2019-06-02 10:53
看更多

熱門文章

闖空門卻遭女屋主「硬上」 男報警：我才是受害者

2019-06-04 18:57

她穿的不是比基尼！清涼照曝光 網友見亮點喊救命

2019-06-04 11:14

影／外媒拿「坦克人」照訪北京路人 被拘留6小時

2019-06-04 17:47

大陸古裝劇再受打壓 播出前20分鐘突遭停播

2019-06-04 17:30

香港紀念六四 人潮塞滿6個足球場

2019-06-04 21:56

比八點檔還巧！渣男背孕妻帶小三出國 在機場偶遇岳父母

2019-06-04 14:26

陸民眾用飲料排出896430 網推可用「這個色」紀念64

2019-06-04 22:02

國台辦駁蔡總統：「民進黨政客」誣蔑大陸用心險惡

2019-06-04 20:53

不怕虧損要開1萬家 中國版星巴克「瑞幸咖啡」還能撐多久

2019-06-04 19:36

送錯華為包裹？聯邦快遞市值蒸發12.6億美元

2019-06-04 14:42

唯一總統參選人出席六四晚會 賴清德：民主自由人權是信念

2019-06-04 21:38

陸發布旅遊警示 耿爽：美方做了什麼 自己心裡清楚

2019-06-04 19:28

收50萬聘禮…她閃婚3個月離家 懷上前夫小孩秒毀婚

2019-06-04 15:13

瘋搶優衣庫KAWS聯名T恤400炒到1800元 陸網友：太丟臉

2019-06-04 18:16

陳菊：自由如空氣 只有窒息時才會察覺他的存在

2019-06-05 00:47

被逼問六四 中國外交部以中國夢和中共黨史回擊

2019-06-04 21:14

日記寫當年╱驚悚六四像戰爭 「朋友在我懷裡斷氣」

2019-06-04 13:55

七年前A股巧合再現！港股半日跌89點、國指跌64點

2019-06-04 16:05

救學妹！六四遭坦克碾壓失去雙腿 方政：釐清責任才能遺忘

2019-06-04 15:40

陸民眾誤以為UFO 疑是解放軍試射導彈巨浪-3

2019-06-04 15:10

昔六四戒嚴部隊之一 李曉明：中國很多人以為是假象

2019-06-04 20:35

陸再出手 發布赴美旅遊警訊

2019-06-05 00:17

中俄關係怎麼樣？中國經濟怎麼看？習近平最新回應

2019-06-05 09:05

六四死傷人數 美促公開 陸嗆傲慢

2019-06-05 00:53

深夜才談「六四」被網友酸到爆 柯文哲：幕僚叫我寫的

2019-06-05 09:34

首例！陸客帶400克豬皮入境南韓 開罰14萬元

2019-06-04 14:43

吳釗燮談六四籲中國道歉 「讓中國人民自由吧」

2019-06-04 12:09

中國經濟前景如何？習近平提一個大趨勢和四個力

2019-06-05 09:20

談「六四」感想 柯文哲：世界期待中國有民主自由人權法治

2019-06-04 23:43

AIT談六四：中國30年前做悲劇性決定

2019-06-04 12:10

駁美國務卿六四聲明 陸稱中國老百姓最有發言權

2019-06-04 12:56

小米護盤失靈 股價跌到新低

2019-06-05 00:17

巴菲特午餐得標者孫宇晨是誰？馬雲門徒、幣圈90後

2019-06-04 15:08

華為5G訂單龍頭地位不保 陸媒：諾基亞已超越

2019-06-05 09:57

中共外交部、文化部要求赴美民眾提高安全意識

2019-06-04 16:50

上海自貿區 強攻特殊經濟

2019-06-05 00:16

中金下調中信銀行等5家銀行評級

2019-06-04 14:21

六四30週年 網民指「凡提了那事的，全封了」

2019-06-04 15:52

六四感言 龍應台：歷史終將面對

2019-06-04 14:05

中美貿易戰升級？陸發布赴美旅遊安全提醒

2019-06-04 16:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top