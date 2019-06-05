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中國經濟前景如何？習近平提一個大趨勢和四個力

2019-06-05 09:20聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

在美中貿易戰升溫下，大陸國家主席習近平今起出訪俄羅斯，尋求老朋友支持。 央視新聞今日報導，習近平接受俄羅斯塔斯社、《俄羅斯報》聯合採訪針對中國經濟前景，提出一個大趨勢和四個「力」，強調貿易戰越演越烈，但中國完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。

針對中國經濟前景，以及貿易戰加劇，影響全球經濟衰退，習近平強調，「穩中向好、長期向好」是中國經濟沒有改變、也不會改變的大趨勢。

習近平表示，今年以來，世界經濟增長和國際貿易有所放緩，但中國經濟穩中向好態勢更趨明顯；展望未來，中國經濟平穩健康可持續發展具備充足支撐條件。

習近平因此提出未來中國經濟平穩健康、可持續發展的四個「力」，一是資源潛力，因為中國有近14億人口、9億勞動力、1.7億受過高等教育和擁有技能的人才資源、全球最大的中等收入群體、1億多個市場主體；

二是內生動力，中國經濟增長主要靠內需拉動，2018年內需對經濟增長貢獻率達108.6%，其中最終消費貢獻率達76.2%；

三是發展活力，中國研發投入全球排名第二，約占經濟總量2.18%，以戰略性新興產業、分享經濟等為代表的新動能不斷壯大；

四是調控能力，習近平說，中國有豐富的宏觀調控經驗和充足的政策空間，「完全有條件、有能力、有信心應對各種風險挑戰。」

大陸國家主席習近平。取自中新網
大陸國家主席習近平。取自中新網
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