中俄關係怎麼樣？中國經濟怎麼看？習近平最新回應

2019-06-05 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中俄建交70周年，大陸國家主席習近平即將對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇，訪問前夕，習近平接受俄羅斯媒體聯合採訪，他表示，經貿合作是中俄關係的重要組成部分，2018年，雙邊貿易額突破1000億美元，創歷史新高，在當前國際貿易和投資低迷、保護主義加劇的複雜形勢下，中俄經貿合作取得顯著成果更顯難能可貴。

人民日報報導，習近平接受俄羅斯塔斯社、俄羅斯報聯合採訪。習近平說，經過70年發展，中俄全面戰略協作夥伴關係處於歷史最好時期。兩國政治互信牢固，在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持，中俄關係迎來新的發展機遇，有信心、有能力在過去70年經驗成果基礎上，推動中俄關係進入更高水平、更大發展的新時代。

被問及中俄經貿合作哪些具體項目最具前景，習近平說，目前中俄兩國能源、交通、農業、航空航天等領域重大合作項目正穩步實施，中俄原油管道及其複線順利運營，中俄東線天然氣管道即將建成供氣，黑河公路橋、同江鐵路橋成功合龍，遠程寬體客機、重型直升機聯合研製工作穩步推進，衛星導航系統合作成果顯著。

地方經貿合作層面，習近平表示，兩國地方充分借助2018至2019年中俄地方合作交流年契機，利用中國國際進口博覽會等經貿合作平台和「東北—遠東」、「長江—伏爾加河」等地方合作平台。

如何看待中國經濟發展前景？習近平表示，今年以來，面對世界經濟增長和國際貿易有所放緩的大環境，中國經濟開局良好，主要經濟指標保持在合理區間，一季度國內生產總值增長6.4%，連續14個季度經濟增速保持在6.4%至6.8%區間；進出口總額同比增長4.3%，外匯儲備保持在3萬億美元以上。他稱，穩中向好、長期向好是中國經濟沒有改變也不會改變的大趨勢。

至於如何看待歐亞經濟聯盟同共建「一帶一路」倡議的前景？習近平說，共建「一帶一路」和歐亞經濟聯盟都致力於實現各自國家和地區發展振興，致力於促進區域開放包容合作。下一步，願同俄方一道，積極推動「歐亞經濟夥伴關係協定」談判。