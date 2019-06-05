中俄建交70年 習近平訪俄前大談與普亭有多麻吉

2019-06-05 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中俄建交70周年，大陸國家主席習近平即將對俄羅斯進行國事訪問，訪問前夕，習近平接受俄羅斯媒體聯合採訪。習近平大談與俄羅斯總統普亭好交情，他細數兩人自2013年以來在雙邊和多邊場合會晤近30次，多次通電話和互致信函等，還說普亭是他「交往最密切的外國同事，是我最好的知心朋友」，他十分珍視與普亭深厚的情誼。

人民日報報導，習近平接受俄羅斯塔斯社、俄羅斯報聯合採訪。習近平說，應普亭邀請，他即將對俄羅斯進行國事訪問並出席第二十三屆聖彼得堡國際經濟論壇，6年前，他當選中華人民共和國主席後，選擇俄羅斯作為首次出訪的第一站，6年來，他7次到訪俄羅斯，每次都見證了兩國人民深厚情誼，在中俄迎來建交70周年的歷史性時刻，他再次踏上俄羅斯廣袤美麗的土地。

他說，經過70年發展，中俄全面戰略協作夥伴關係處於歷史最好時期。兩國人民在共同抗擊法西斯侵略的偉大歲月中結下深厚的戰鬥情誼，歷久彌堅，此外，雙方在國際事務中開展了密切有效的協調和配合，為紛繁複雜的國際形勢注入強大正能量。

俄媒問如何評價與普亭的個人友誼？習近平說，2013年以來，他與普亭在雙邊和多邊場合會晤近30次，多次通電話和互致信函，交流內容包括國際形勢、雙邊關係、治國理政等重大問題，也涉及文學、藝術、運動等輕鬆愉快的話題。

習近平還表示，兩人共同乘坐高鐵交流、一同觀看中俄青少年冰球友誼賽、在巴厘島慶祝生日，也都被對方國家授予最高國家榮譽勛章，他十分珍視同普京總統這份深厚的情誼。

習近平說，他和普亭的相處，建立在高度互信基礎上，是真摯友誼的堅實基礎。他們對中俄關係的戰略意義有高度一致的認識，對推動兩國關係持續深入發展懷有共同的決心和願望。