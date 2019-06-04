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陸發布旅遊警示 耿爽：美方做了什麼 自己心裡清楚

2019-06-04 19:28聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中共外交部發言人耿爽6月4日就教育部、外交部與文化和旅遊部接連發出中國公民遊客謹慎前往美國旅遊的警示表示，「美方到底做了什麼事情？設置了哪些障礙？造成哪些影響？他們心裡應該是清楚的」。

耿爽在當日的例行記者會上指，一段時間以來，美方以中國威脅、中國滲透為由，將正常的中美教育交流合作政治化。比如說，美方汙衊孔子學院是中國在美進行政治影響、進行價值傳播的工具；比如說，美方誣陷一些中國的學生學者在美開展非傳統的間諜活動，針對他們進行了無端的滋擾；比如說，美方對中國部分專業的赴美學生進行了簽證限制，他們還以反間諜為由吊銷或者重新審查了中方赴美人員的簽證，近期還取消了一批中方從事中美關係研究學者的赴美的十年簽證。

耿爽表示，這些實例都充分說明美方所做的一切，對中美教育領域交流，以及更廣泛廣義上人們交流造成了影響和衝擊。中方始終支持同包括美國在內的世界各國開展留學生交流，以及教育及人文領域的合作，但是這種合作不應該是單向，應該是基於雙方的共同意願和相互尊重。

至於中國文化和旅遊部發布的旅美安全提醒，這是形勢使然。「沒有這個必要性，中方也不會這麼做」。

耿爽說，「一段時間以來，美國的執法機構多次採取出境盤查、上門約談等多種方式，騷擾赴美的中國公民。外交部和中國駐美使領館發佈在美國注意安全的安全提醒，提醒赴美的中國公民和在美的中資機構提高安全意識，注意加強防範，積極地妥善應對，我想這完全是一個負責任的政府應該做的事情」。

中共外交部發言人耿爽說，美方做了什麼 心裡清楚。(取自網路)
中共外交部發言人耿爽說，美方做了什麼 心裡清楚。(取自網路)
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