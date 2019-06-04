中共外交部、文化部要求赴美民眾提高安全意識

2019-06-04 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共外交部、文化旅遊部和中國駐美國使領館提醒赴美國大陸公民和在美國中資機構提高安全意識，注意加強防範，妥善積極應對。這是繼昨天中共教育部指責美國阻撓公派留學生之後，再有兩個部門發出警訊，似乎有全面提昇和美國對峙的氣氛。

今天下午，中共國務院新聞辦公室舉行發佈會上，中共外交部發佈了赴美國安全提醒。近期，美國執法機构多次採取出入境盤查、上門約談等多種方式騷擾赴美國中國公民。

中共外交部和中共駐美國使領館提醒赴美國中國公民和在美國中資機構提高安全意識，注意加強防範，妥善積極應對。如遇緊急情况，請及時與中國駐美國領館聯系尋求協助。

中共文化和旅遊部也同時發佈中國遊客赴美旅遊安全提醒。聲稱近期，美國槍擊、搶劫、盜竊案件頻發，希望大陸公民多注意自身安全。

中共文化和旅遊部提醒中國大陸遊客充分評估赴美旅遊風險，及時瞭解旅遊目的地治安、法律法規等資訊，切實提高安全防範意識，確保平安。該提醒有效期至2019年12月31日。

這是繼昨天中共教育部稱，美國在中共在公費派遣赴美貿學生簽證上刻意刁難之後，拒簽人數高達一成三以上，今天中共其他部門陸續發佈赴美警示。

實際走訪美國駐北京大使館，人流依舊，長長的人龍，在豔陽下排隊。有民眾表示，去年開始，赴美簽證更難拿了，準備資料要更多，尤其是十年簽。