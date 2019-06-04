駁美國務卿六四聲明 陸稱中國老百姓最有發言權

2019-06-04 12:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



今日是六四事件30周年，美國國務卿龐培歐發表聲明，促中共當局公開六四遇難或失蹤者的情況，並釋放因爭取權利與自由而遭到拘留的人。中共駐美使館今天在官網上，批評美方打著人權幌子粗暴干涉中國內政，對聲明強烈不滿和堅決反對，強調中國人權狀況處於歷史最好時期，中國大陸老百姓最有發言權。

龐培歐美東時間周一（3日）發表聲明提到，當年中國人民的英勇抗議運動，遭北京暴力鎮壓，至今死亡人數仍然未知，促請中國政府公開六四遇難或失蹤者的情況。又指美方曾希望中國能融入國際體系，發展成更開放、寬容的社會，但希望已破滅，如今中國公民人權遭新一輪侵害，尤其新疆有過百萬穆斯林少數族裔被拘留，呼籲中國釋放所有因爭取行使這些權利和自由而被監禁的人，強調尊重法治，維護人權和基本自由時，國家就會更加強大。

中共駐美使館發言人今在官方網站表示，美方出於偏見和傲慢，以龐培歐國務卿名義發表涉華聲明，打著所謂人權幌子粗暴干涉中國內政，攻擊中國制度，詆毀中國內外政策，挑釁中國人民，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，對此強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，對於1980年代末發生的那場「政治風波」，中國政府和人民早有定論。改革開放40多年以來，中國經濟社會快速發展，民主法治建設不斷推進，文化事業日趨繁榮，各族人民生活水平顯著提高，中國人權狀況處於歷史最好時期。中國特色社會主義事業是歷史和人民的選擇，已被證明符合中國國情、獲全國各族人民擁護的正確道路。

他說，中國堅定不移走和平發展道路，堅定不移推進中國和世界人權事業發展，為國際人權治理作出了重要貢獻。這是任何不帶偏見的人都無法否定的事實。