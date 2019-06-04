親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
六四30周年
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

評／巨嬰化的中華職籃 趁還沒開始就結束掉它吧！

支持恢復軍公教18%？韓國瑜澄清：從未主張、勿抹黑

駁美國務卿六四聲明 陸稱中國老百姓最有發言權

2019-06-04 12:56聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

今日是六四事件30周年，美國國務卿龐培歐發表聲明，促中共當局公開六四遇難或失蹤者的情況，並釋放因爭取權利與自由而遭到拘留的人。中共駐美使館今天在官網上，批評美方打著人權幌子粗暴干涉中國內政，對聲明強烈不滿和堅決反對，強調中國人權狀況處於歷史最好時期，中國大陸老百姓最有發言權。

龐培歐美東時間周一（3日）發表聲明提到，當年中國人民的英勇抗議運動，遭北京暴力鎮壓，至今死亡人數仍然未知，促請中國政府公開六四遇難或失蹤者的情況。又指美方曾希望中國能融入國際體系，發展成更開放、寬容的社會，但希望已破滅，如今中國公民人權遭新一輪侵害，尤其新疆有過百萬穆斯林少數族裔被拘留，呼籲中國釋放所有因爭取行使這些權利和自由而被監禁的人，強調尊重法治，維護人權和基本自由時，國家就會更加強大。

中共駐美使館發言人今在官方網站表示，美方出於偏見和傲慢，以龐培歐國務卿名義發表涉華聲明，打著所謂人權幌子粗暴干涉中國內政，攻擊中國制度，詆毀中國內外政策，挑釁中國人民，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，對此強烈不滿和堅決反對。

發言人指出，對於1980年代末發生的那場「政治風波」，中國政府和人民早有定論。改革開放40多年以來，中國經濟社會快速發展，民主法治建設不斷推進，文化事業日趨繁榮，各族人民生活水平顯著提高，中國人權狀況處於歷史最好時期。中國特色社會主義事業是歷史和人民的選擇，已被證明符合中國國情、獲全國各族人民擁護的正確道路。

他說，中國堅定不移走和平發展道路，堅定不移推進中國和世界人權事業發展，為國際人權治理作出了重要貢獻。這是任何不帶偏見的人都無法否定的事實。

發言人表示，對中國的情況，中國老百姓最有發言權。中國人民對美好生活的追求，是任何勢力都無法阻擋的。任何人企圖以種種藉口對中國人民頤指氣使、蠻橫霸凌，任何人企圖鼓吹「文明衝突」、對抗時代潮流，都不可能得逞，終將被歷史所淘汰。

今日是六四事件30周年，有警察在天安門前站崗。（美聯社）
今日是六四事件30周年，有警察在天安門前站崗。（美聯社）
分享

人權六四龐培歐
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

挨批生活腐化墮落 中化集團前副總遭雙開

2019-06-04 12:19

王毅與法總統顧問通話 推動G20峰會維護多邊主義

2019-06-04 11:24

陸民眾瘋狂搶購潮服 大打出手撞凹鐵閘

2019-06-04 10:27

美邀蔡總統赴國會演講 大陸堅決反對

2019-06-04 00:19

應對貿易戰 王岐山訪歐 陸媒：新外交大戲上演

2019-06-04 00:19

赴美拒簽激增 陸發布留學預警

2019-06-04 00:19

趕在逃犯條例二讀前 香港議員提258修正案

2019-06-03 17:14

附和陸防長 陸媒：勿把國台辦能解決的問題搞到國防部

2019-06-03 15:40

言論自由的代價，是生命？我記憶中的1989

2019-06-03 13:20

朱耀明：封從德被拒入境 香港自由更緊縮

2019-06-03 12:36

陸專家談「不可靠實體清單」制度：企業面臨管制或罰款

2019-06-03 10:46

人民日報再批美 奉行霸權主義注定孤家寡人

2019-06-03 10:23

環時社評：台灣往印太戰略靠 非常危險

2019-06-03 09:51

魏鳳和談台灣問題 港媒：警告美國意味濃

2019-06-03 09:22

六四30周年／民主前景「須有歷史縱深」

2019-06-03 00:32

陸防長：若台灣分裂出去不惜一戰

2019-06-02 23:34

郎朗結婚了!女方是24歲美女鋼琴家

2019-06-02 22:52

遭拒入境後封從德發表公開信：期待回中國公開受審

2019-06-02 22:08

六四30周年 民運流亡學生王丹：戰爭規模殺人全無必要

2019-06-02 21:33

六四30年：劉曉波與侯德健絕食，卻只換來血腥鎮壓？

2019-06-02 21:00

封從德被香港拒絕入境 遣返出發地

2019-06-02 19:08

六四領袖封從德在香港機場被帶走 下落不明

2019-06-02 17:16

年輕人切割 李卓人：六四集會悼念 勿糾結愛國與否

2019-06-02 16:22

陸委會回擊魏鳳和：中共「和平發展」如世紀謊言

2019-06-02 16:20

《逃犯條例》網民發起白宮聯署 已逾7萬人簽名

2019-06-02 16:16

《逃犯條例》香港過境客可移交內地？ 泛民：國際憂慮

2019-06-02 16:11

香港保安局長：在台殺人陳同佳不會移交內地

2019-06-02 16:04

中國孫小果案：雲南惡霸「逃過死刑」的司法之謎

2019-06-02 10:53

中共防長魏鳳和：如果有人敢分裂台灣 解放軍不惜一戰

2019-06-02 10:06

美專家：陸「國進民退」 比預期嚴重

2019-06-02 00:58

敏感時刻… 共軍宣布南海軍演

2019-06-02 00:09

台灣、南海問題 陸回擊美方：錯誤言論

2019-06-02 00:05

美防長怒批中共 10年來最強硬談話

2019-06-01 23:34

六四30年：中共「假學生」帶風向，學生怒燒報紙抗議

2019-06-01 21:00

台如何申請移交逃犯 林鄭：仍待了解

2019-06-01 17:08

移交內地後審訊不公 港府律政司：可以當地申訴

2019-06-01 17:05

《逃犯條例》627表決？田北辰說溜嘴爆政府死線

2019-06-01 16:27

中國國產航母 第6次海試完成

2019-06-01 14:50

一顆鳳梨揭開的兩岸密碼

2019-05-31 08:42
看更多

熱門文章

附和陸防長 陸媒：勿把國台辦能解決的問題搞到國防部

2019-06-03 15:40

她穿的不是比基尼！清涼照曝光 網友見亮點喊救命

2019-06-04 11:14

六四週年前夕 BBC記者問北京市民是否看過坦克人

2019-06-03 19:54

貿易戰火延燒之際 中共宣告：中國將進入5G商用元年

2019-06-03 15:15

Uniqlo聯乘KAWS UT系列開賣 內地客瘋搶如屍殺列車 場面超震撼

2019-06-04 09:00

華為退出海底電纜市場

2019-06-03 23:35

六四事件30年 他從鎮壓士兵變成挑戰禁忌的畫家

2019-06-04 03:24

陸釋出5G執照...台系概念股 添利多

2019-06-03 23:35

台灣學者：大陸80年代社會開放 隨六四告終

2019-06-04 00:19

「六四」明30周年 王丹：老兵沒死，將發表紀念宣言

2019-06-03 19:51

美邀蔡總統赴國會演講 大陸堅決反對

2019-06-04 00:19

華為人員審稿限制 IEEE撤了

2019-06-03 23:35

應對貿易戰 王岐山訪歐 陸媒：新外交大戲上演

2019-06-04 00:19

男粉絲狂拍電競女神還打傷護花男 警逮人揭不雅影片

2019-06-03 17:33

大學食堂百菜圖 湖南女學生拍四年網友喊讚

2019-06-03 16:30

等不到道歉！又一名慰安婦離世 目前大陸僅剩17人

2019-06-03 14:01

陸將釋照 邁進5G商用元年

2019-06-03 23:35

赴美拒簽激增 陸發布留學預警

2019-06-04 00:19

陸民眾瘋狂搶購潮服 大打出手撞凹鐵閘

2019-06-04 10:27

大陸PMI 連三月擴張

2019-06-03 23:26

大陸工信部將發放5G商用牌照 正式進入5G商用元年

2019-06-03 15:24

王岐山訪德 分析：中共全黨動員 應對貿易戰

2019-06-03 14:50

郎朗曾與2女星傳緋聞 敗在媽媽不認可

2019-06-03 18:20

楊鎮浯率團赴陸訪問 首日見證金酒與天福集團結盟

2019-06-03 20:22

大陸挺國產奶粉 嬰幼兒配方自給率60%

2019-06-03 16:40

同為中國鋼琴才子 郎朗成就超越李雲迪

2019-06-03 18:22

「我82歲還可以飛」 中國飛行奶奶重返藍天

2019-06-03 16:23

大陸醫藥企業稽查 77家被納入名單

2019-06-04 10:28

簡廷在：台商跨業整合溶入大灣區

2019-06-03 23:06

挨批生活腐化墮落 中化集團前副總遭雙開

2019-06-04 12:19

六四30週年晚會 陳副總統將出席致詞

2019-06-03 18:15

六四30周年／開明派憾 趙紫陽改革藍圖成絕響

2019-06-03 14:19

大陸自行車運動產業 明年拚達1500億元

2019-06-04 01:48

塵封30年 謝三泰：六四照片出版

2019-06-03 19:22

英劇重現天安門事件 台灣演員于懷傑參演

2019-06-03 19:22

北京發布留學預警：美國緊縮中國學生簽證

2019-06-03 17:26

阿里巴巴賣電子菸：正常商業行為

2019-06-03 15:16

廈門五通碼頭 啟用廈金新候船樓

2019-06-04 01:47

外媒頻問六四 中國外交部文字實錄全被和諧

2019-06-04 01:33

《北京觀察》海南廢法

2019-06-03 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top