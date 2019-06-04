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王毅與法總統顧問通話 推動G20峰會維護多邊主義

2019-06-04 11:24聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

G20峰會6月底在日本大阪舉行前，中共外長王毅昨與法國總統外事顧問博納通電話，王毅表示中法應在峰會中發出一致聲音，維護多邊主義。美國總統川普和大陸國家主席習近平有很大機會在峰會中見面，王毅此舉被視為爭取支持。

王毅指出，習近平今年3月國事訪問法國，與法國總統馬克宏進行戰略溝通。兩國需要執行雙方元首達成的重要共識，為中法在各領域合作邁向新一步，並在全面戰略戰略伙伴關係在新形勢下有更大發展。

他又強調，目前國際經濟秩序被單邊主義、保護主義和霸凌行為衝擊，為全球治理甚至世界和平穩定帶來負責影響。因此認為中法應該增加戰略協調，攜手為維護世界和平、國際秩序發揮應有作用。

王毅提到，中法應推動G20大阪峰會發出一致和積極的聲音：包括維護多邊主義、反對單邊主義和保護主義，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制；另外各國應發揚伙伴精神，增加宏觀政策對話協調，秉持協商一致，避免強加於人。

此外，中法兩國亦要突出發展視角，促進世界經濟平衡和包容發展，落實2030年可持續發展議程。中國大陸願意與法國繼續推動落實「巴黎協定」，促進全球綠色、低碳和可持續發展。

博納則說，法國願意與中國高層密切交往，充分尊重彼此利益，繼續增加相互信任，增加務實合作。他又表示，法中同為聯合國安理會常任理事國，都非常重視和堅持多邊主義和國際合作，因此雙方要在G20事務、氣候變化、伊朗核問題等全球和地區事務上增加協調合作。

值得注意，美國總統川普和國家主席習近平很大可能在峰會中見面，外界關注會面會否令中美貿易戰有突破性發展。因此，王毅此舉被外界視為在新一輪「川習會」前爭取國家支持。

中共外長王毅。（法新社）
中共外長王毅。（法新社）
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