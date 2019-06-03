趕在逃犯條例二讀前 香港議員提258修正案

2019-06-03 17:14 世界日報 香港新聞組／香港3日電



《逃犯條例》修例12日將在立法會大會恢復二讀，立法會祕書處在前晚限期前收到22名議員提出共258個修正案，其中民主黨、公民黨等議員提出包括新增人權保障條文、「日落條款」，以至修例不適用於內地等；另外政府提出一項修正案，將適用罪行的刑期門檻由逾3年提高至7年或以上，上述修正案有待立法會主席梁君彥批出。

明報報導，有民主派議員表示，難估計梁君彥會為多少項修正案開綠燈，但承認民主派提出的修正案料會遭建制派悉數否決。

對於政府預計立法會何時能處理所有修正案，和是否欲在7月1日前通過修例，政務司長張建宗昨出席活動後表示，政府會交予立法會處理，但重申立法會在7月中便休會，修例有時間性，希望議員實事求是。

據報導，民主派四大板塊中，民主黨、公民黨、議會陣線和專業議政分別提出約90項、30項、70項和10項修正案。民主黨林卓廷表示，該黨修正案包括將逃犯條例回復元狀，適用範圍不包括內地，亦會提出可被移交內地者僅限於在港內地人。他形容修正案全部內容均為修例「減辣」，預料建制派護航下修正案會悉數被否決，但仍希望藉修正案顯示修例的不合理。

報導引述公民黨黨魁楊岳橋表示，今次修例可提出修正案的空間較細，民主派之間有默契，交流各自提交修正案的方向。他說該黨提出的修正案，包括為修例加入日落條款、容許法庭考慮申請移交方的法治情是否符合香港標準等。

「港加聯」會長：全球16城發動遊行

另外，民陣9日發起第三次反修例遊行，遊行起點改為當日下午3時在維園草地，終點為立法會外，而警方已批出遊行不反對通知書。修例引起不少海外港人關注，「港加聯」會長馮玉蘭上周初特意由加拿大返港，她稱全球6國共16個大城市，包括倫敦、柏林、紐約、溫哥華、東京及雪梨等地，將於9日聯合發動「全球反送中大遊行集會」。

報導指出，自由黨榮譽主席田北俊接受無綫節目《講清講楚》訪問，相信若民陣9日遊行的人數大幅增加，中央會聆聽民意，決定是否仍「啟動」修例，或更嚴謹行使修例後權力。