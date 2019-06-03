附和陸防長 陸媒：勿把國台辦能解決的問題搞到國防部

2019-06-03 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共國防部長魏鳳和2日在新加坡舉行的「香格里拉對話」表示，如果有人膽敢把台灣從中國分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰，必將不惜一切代價，絕不承諾放棄武力。對此，隸屬國台辦的「中國台灣網」今天發表評論附和稱「正告民進黨當局和台獨分裂勢力，不要把國台辦能解決的問題，搞到國防部」。

由大陸國台辦管理的新聞網站「中國台灣網」今天發表快評附和這一席言論。文章說，近來，台灣問題備受國內國際關注。一方面，中美貿易戰正在進行中，美方為加大談判籌碼，不斷在台灣問題上「撩撥」中國人民情緒、試探中國底線；另一方面，2020台灣大選已起跑，最終誰能問鼎「大位」將對未來兩岸關係帶來一定變數和影響。

文章說，無論是對於中美貿易戰中美方出爾反爾的作為，還是對於台灣選舉的喧囂氣氛，一些大陸網友保持了冷靜、理性的態度和定力；同時，也應強烈感受到，有相當一部分大陸網友的「憤怒值」不斷累計，大陸網友「武統」台灣的聲音越來越多、越來越大聲。

文章稱，自蔡英文上台後，三年多來，各種「柔性台獨」、「隱性台獨」動作不斷；且由於蔡當局公然拒絶九二共識，破壞兩岸政治基礎，導致兩岸關係急凍。在民進黨大搞「台獨」之時，兩岸間原本的模糊和緩衝地帶被極具壓縮，台灣政治人物想參與2020選舉，要獨、要統都要清晰表態。

文章表示，對於統一時程問題，這部分大陸網友認為，急統、速統是上上策，別玩「虛的」，「武統」最有效。但「台獨」政黨和政客不等於2300萬台灣人民，不能將對台獨勢力的打擊，誤傷到廣大台灣人民，這也是大陸不優先採取「武統」的根本原因。

文章指出，現在的台灣海峽，有美國軍艦、有解放軍軍機、有遼寧號航母編隊；但另一方面，兩岸民間、企業界、青年的交流不僅沒有因此中斷，反而更加熱絡，兩岸民主協商對話也在有條不紊的推進當中。

文章最後稱，「要正告民進黨當局和台獨分裂勢力，不要把國台辦能解決的問題，搞到國防部」，此外，「別忘了，中國人民解放軍這麼多年沒有改變『解放軍』的名稱，因為祖國還有一塊土地尚未完全『解放』。」