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陸委會：中共須平反「六四」 台灣續為民主化指引方向

2019-06-03 11:02聯合報 記者羅印冲╱即時報導

1989年「六四天安門事件」迄今30年，陸委會今發表三點聲明：

一，北京當局掩蓋事實，更在國際社會扯謊辯解。30年來北京當局缺乏勇氣坦然省思「六四事件」的重要歷史意義，反而封鎖資訊，扭曲汙衊「六四事件」真相，企圖文過飾非、掩罪藏惡。令人匪夷所思的是，中國共產黨和解放軍30年前殘殺自己百姓毫不手軟，30年後更大言不慚地在國際場域公然辯解當年的屠殺是「正確決策」，引發舉世譁然，更證明其一再宣稱的「中國人不打中國人」是天大的謊言。「我們正告中共當局應正視歷史錯誤、早日真誠道歉、平反六四，讓六四受難者得以安息。」

二，中共集權專制，根本無法回應人民對自由民主的渴盼。中國共產黨一黨專制，掌權者攫取權力、壓制異議，更操作國家機器監控、限制人民自由權利，暴力壓制維權抗爭。中共反民主、非和平行徑，凸顯該黨治理欠缺監督制衡，更反映其對民主人權的畏懼，根本無法回應人民對基本人權的關切與期待。「我們認為，唯有中共執政者放棄霸權心態，儘速推動政治民主改革，讓公民力量自主茁壯，才能真正化解社會深層矛盾，成為制度轉型及改革的正面動能。」

三，台灣將續為中國大陸民主化指引方向。台灣是國際讚譽的華人世界民主典範，儘管長期遭遇中共各種樣態的統戰分化與滲透干擾，以及不斷地武力威嚇與外交打壓；對岸更無理侵犯台灣人民權利，但台灣絕不屈服！我們將堅守國家主權與民主體制，持續在兩岸交流過程中發揮民主價值的影響力，以各種方式支持中國大陸「民主化」；希望海內外仁人志士繼續堅持，勿忘六四歷史與精神，終有一天民主曙光將會到來。

此外，陸委會重申從未接受中共對我國人李明哲先生之不當審判與關押，北京當局應儘速釋放李明哲先生，讓其平安返台。

六四事件坦克人阻擋戰車成經典畫面。路透
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