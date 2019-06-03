親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北海道「外勞討薪記」：日本壓榨實習生實錄

NBA／伊古達拉關鍵三分 勇士扳平但傷湯普森

陸專家談「不可靠實體清單」制度：企業面臨管制或罰款

2019-06-03 10:46聯合報 記者羅印冲╱即時報導

為反制美國，中共將建立「不可靠實體清單」制度，對出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入清單。陸媒採訪大陸專家談「不可靠實體清單」未來可能的具體做法。

人民日報海外版報導，針對「不可靠實體清單」制度可能採取的措施，大陸對外經濟貿易大學國際貿易系教授、中國世界貿易組織研究會研究部主任崔凡指出，在列入清單之前及列入清單之後，相關部門都會有一定的調查程序，允許相關企業申訴或做出相應承諾，從而避免被納入清單，或者在列入清單之後在滿足一定條件的情況下再從清單上剔除。這個過程將會是動態的。

至於實際操作，崔凡表示，列入「不可靠實體清單」本身就能夠起到一定的警示作用，等於向中國以及各國企業宣示清單上的不可靠實體由於各種原因缺乏保證供應鏈穩定性的能力。

他提到，根據其他國家的類似規定，被列入清單的企業可能還面臨清單制定國出口管制，或者進口壁壘。而根據中國反壟斷法，濫用市場支配地位的行為還可能面臨罰款。

崔凡說，中國建立「不可靠實體清單」制度首先是為了保證自身重要產業供應鏈的穩定性，這與其他國家通過實體清單限制關鍵技術和產品出口的目的有所不同。

他表示，其他國家實體清單制度的主要措施是出口管制，中國「不可靠實體清單」制度的主要措施可能有所不同，對清單內企業不排除有其他一些限制或處罰措施。

同時，中國在設計和完善各類對外貿易調查制度的過程中，一方面會借鑑發達國家相關制度的合理因素，另一方面也會嚴格保證中國自身貿易政策和法律的多邊合規性。

崔凡說，「不可靠實體清單」上的企業主要是通過貿易渠道供應中國市場的企業，也可能包括物流企業，清單上的企業並不必然是在華外商投資企業。值得注意的是，清單措施主要是針對貿易行為而非投資行為。

大陸對外經濟貿易大學國際貿易系教授、中國世界貿易組織研究會研究部主任崔凡。澎湃新...
大陸對外經濟貿易大學國際貿易系教授、中國世界貿易組織研究會研究部主任崔凡。澎湃新聞
分享

相關新聞

人民日報再批美 奉行霸權主義注定孤家寡人

2019-06-03 10:23

環時社評：台灣往印太戰略靠 非常危險

2019-06-03 09:51

魏鳳和談台灣問題 港媒：警告美國意味濃

2019-06-03 09:22

陸委會：中共須平反「六四」 台灣續為民主化指引方向

2019-06-03 11:02

六四30周年／記者回憶六四那天 現場目睹彈雨呼嘯

2019-06-03 00:33

六四30周年／山頭林立 北京淪為角力場

2019-06-03 00:32

六四30周年／民主前景「須有歷史縱深」

2019-06-03 00:32

陸防長：若台灣分裂出去不惜一戰

2019-06-02 23:34

郎朗結婚了!女方是24歲美女鋼琴家

2019-06-02 22:52

遭拒入境後封從德發表公開信：期待回中國公開受審

2019-06-02 22:08

六四30周年 民運流亡學生王丹：戰爭規模殺人全無必要

2019-06-02 21:33

六四30年：劉曉波與侯德健絕食，卻只換來血腥鎮壓？

2019-06-02 21:00

封從德被香港拒絕入境 遣返出發地

2019-06-02 19:08

六四領袖封從德在香港機場被帶走 下落不明

2019-06-02 17:16

年輕人切割 李卓人：六四集會悼念 勿糾結愛國與否

2019-06-02 16:22

陸委會回擊魏鳳和：中共「和平發展」如世紀謊言

2019-06-02 16:20

《逃犯條例》網民發起白宮聯署 已逾7萬人簽名

2019-06-02 16:16

《逃犯條例》香港過境客可移交內地？ 泛民：國際憂慮

2019-06-02 16:11

香港保安局長：在台殺人陳同佳不會移交內地

2019-06-02 16:04

中國孫小果案：雲南惡霸「逃過死刑」的司法之謎

2019-06-02 10:53

中共防長魏鳳和：如果有人敢分裂台灣 解放軍不惜一戰

2019-06-02 10:06

美專家：陸「國進民退」 比預期嚴重

2019-06-02 00:58

敏感時刻… 共軍宣布南海軍演

2019-06-02 00:09

台灣、南海問題 陸回擊美方：錯誤言論

2019-06-02 00:05

美防長怒批中共 10年來最強硬談話

2019-06-01 23:34

六四30年：中共「假學生」帶風向，學生怒燒報紙抗議

2019-06-01 21:00

台如何申請移交逃犯 林鄭：仍待了解

2019-06-01 17:08

移交內地後審訊不公 港府律政司：可以當地申訴

2019-06-01 17:05

《逃犯條例》627表決？田北辰說溜嘴爆政府死線

2019-06-01 16:27

中國國產航母 第6次海試完成

2019-06-01 14:50

香港上水屠房又現非洲豬瘟 再銷毀4700隻

2019-06-01 13:25

美印太報告： 尋求與台灣的強力夥伴關係

2019-06-01 12:48

陸國防部周波： 中美在南海不會一錘定音的決戰

2019-06-01 12:05

美關稅制裁 王受文：對外貿易、外資投資影響可控

2019-06-01 11:13

魏鳳和會晤美防長： 反對美涉台「損害一中原則言行」

2019-06-01 10:13

解放軍明日南海軍演 鄰近海南島東南部海域

2019-06-01 09:46

大陸首艘國產航母 第6次海試

2019-06-01 00:09

六四30年：鎮壓前夕，解放軍早勘察好清場路線？

2019-05-31 21:00

反制美國？陸商務部將建立不可靠實體清單制度

2019-05-31 18:47
看更多

熱門文章

北京大學國家發展研究院台籍教授霍德明 1日晚不幸辭世

2019-06-02 20:29

天有異象？大陸多地2日凌晨驚現不明飛行物

2019-06-02 18:59

封從德被香港拒絕入境 遣返出發地

2019-06-02 19:08

共95座！北京清華校園發現明清古墓群

2019-06-02 16:30

「台灣有個口罩族」陸媒論為何台灣人超愛戴口罩

2019-06-02 22:26

郎朗結婚了!女方是24歲美女鋼琴家

2019-06-02 22:52

六四領袖封從德在香港機場被帶走 下落不明

2019-06-02 17:16

郎朗閃婚！娶24歲德韓混血才貌雙全嫩妻

2019-06-02 23:43

遭拒入境後封從德發表公開信：期待回中國公開受審

2019-06-02 22:08

陸委會回擊魏鳳和：中共「和平發展」如世紀謊言

2019-06-02 16:20

六四30周年／記者回憶六四那天 現場目睹彈雨呼嘯

2019-06-03 00:33

貿易戰陰影下618搶蘋果提前開戰 天貓2分45秒賣破億

2019-06-02 16:25

陸民眾申請美簽 需提交社交媒體帳號

2019-06-02 18:51

黃河在六四拐了個彎 蘇曉康：中國已無出路

2019-06-02 15:07

影／捲入貿易戰 聯邦快遞恐遭大陸列入「不可靠實體清單」

2019-06-02 14:50

生了不養還賣掉 她4年生4嬰賺59萬

2019-06-02 20:35

北大國發院 台灣三傑之一霍德明辭世

2019-06-02 23:36

六四30周年 民運流亡學生王丹：戰爭規模殺人全無必要

2019-06-02 21:33

聯邦快遞誤送華為包裹 恐列陸黑名單

2019-06-02 23:41

湖南變態淫魔2年誘姦14女童 法院判死

2019-06-02 14:35

陸防長：若台灣分裂出去不惜一戰

2019-06-02 23:34

魏鳳和談台灣問題 港媒：警告美國意味濃

2019-06-03 09:22

六四30周年／山頭林立 北京淪為角力場

2019-06-03 00:32

六四30周年 中共防長稱：平息「動亂」決定正確

2019-06-02 12:25

環時社評：台灣往印太戰略靠 非常危險

2019-06-03 09:51

年輕人切割 李卓人：六四集會悼念 勿糾結愛國與否

2019-06-02 16:22

陸證監會主席易會滿 到央視新聞聯播喊話穩A股

2019-06-02 22:15

《逃犯條例》網民發起白宮聯署 已逾7萬人簽名

2019-06-02 16:16

六四30周年／民主前景「須有歷史縱深」

2019-06-03 00:32

《逃犯條例》香港過境客可移交內地？ 泛民：國際憂慮

2019-06-02 16:11

江蘇女持刀掐7歲兒子 嗆夫：讓你斷子絕孫

2019-06-02 15:24

六四30週年前夕 推特大肆封鎖中國異議人士帳號

2019-06-03 04:44

近2千億 人民幣 大關 陸寵物市場升溫

2019-06-03 02:05

《觀察站》官媒天天批美 嚴控網路言論

2019-06-02 14:04

大陸．資金．對策／台灣、香港等銀行來自大陸的反洗錢風險

2019-06-02 23:23

陸專家談「不可靠實體清單」制度：企業面臨管制或罰款

2019-06-03 10:46

香港保安局長：在台殺人陳同佳不會移交內地

2019-06-02 16:04

兩岸微流行／年輕人的「種草」經濟

2019-06-02 23:39

北京瞭望／北京力捧雙金的真相

2019-06-02 23:45

人民日報再批美 奉行霸權主義注定孤家寡人

2019-06-03 10:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top