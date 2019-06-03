陸專家談「不可靠實體清單」制度：企業面臨管制或罰款

2019-06-03 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



為反制美國，中共將建立「不可靠實體清單」制度，對出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供，嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入清單。陸媒採訪大陸專家談「不可靠實體清單」未來可能的具體做法。

人民日報海外版報導，針對「不可靠實體清單」制度可能採取的措施，大陸對外經濟貿易大學國際貿易系教授、中國世界貿易組織研究會研究部主任崔凡指出，在列入清單之前及列入清單之後，相關部門都會有一定的調查程序，允許相關企業申訴或做出相應承諾，從而避免被納入清單，或者在列入清單之後在滿足一定條件的情況下再從清單上剔除。這個過程將會是動態的。

至於實際操作，崔凡表示，列入「不可靠實體清單」本身就能夠起到一定的警示作用，等於向中國以及各國企業宣示清單上的不可靠實體由於各種原因缺乏保證供應鏈穩定性的能力。

他提到，根據其他國家的類似規定，被列入清單的企業可能還面臨清單制定國出口管制，或者進口壁壘。而根據中國反壟斷法，濫用市場支配地位的行為還可能面臨罰款。

崔凡說，中國建立「不可靠實體清單」制度首先是為了保證自身重要產業供應鏈的穩定性，這與其他國家通過實體清單限制關鍵技術和產品出口的目的有所不同。

他表示，其他國家實體清單制度的主要措施是出口管制，中國「不可靠實體清單」制度的主要措施可能有所不同，對清單內企業不排除有其他一些限制或處罰措施。

同時，中國在設計和完善各類對外貿易調查制度的過程中，一方面會借鑑發達國家相關制度的合理因素，另一方面也會嚴格保證中國自身貿易政策和法律的多邊合規性。