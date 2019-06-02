郎朗結婚了!女方是24歲美女鋼琴家

2019-06-02 22:52 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸知名鋼琴家郎朗昨日在微博宣布結婚喜訊並大曬婚紗照，他還配文稱「我找到我的愛麗絲啦，她是吉娜愛麗絲」。

36歲的郎朗為受聘於世界頂級的柏林愛樂樂團和美國五大交響樂團的第一位大陸鋼琴家，郎朗的感情世界一直都被外界所關注。據陸媒報導，新娘愛麗絲今年24歲，是德韓混血，畢業於漢堡音樂戲劇學院。

報導稱，郎朗和愛麗絲幾年前相識於德國柏林，初次見面郎朗就對這個長相甜美文靜又有才華的女生很有好感，作為同行，兩人有許多共同話題。

新娘Gina Alice，全名為「gina alice redlinger」，兩人早在幾年前在柏林相識，女方是郎朗主辦的「郎朗國際音樂基金會」的中堅力量，這幾年經常跟隨音樂基金會演出。

愛麗絲1994年出生於德國的威斯巴登，今年24歲。她4歲開始學習鋼琴，在國際鋼琴界相當有名氣，是一名事業上冉冉上升的青年鋼琴家，Gina Alice的第一場鋼琴獨奏音樂會是在2009年舉行，也就是說彼時才15歲就舉行了第一場鋼琴獨奏會，稱得上是音樂天才少女了，據說還精通至少5國語言。非常有氣質，又有明星般的高顏值，有「美女鋼琴家」的稱號。