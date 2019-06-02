陸委會回擊魏鳳和：中共「和平發展」如世紀謊言

2019-06-02 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



針對中共國務委員兼國防部長魏鳳和今天在香格里拉對話會議提出「中國軍隊不惜一戰」「絕不承諾放棄使用武力」等言論，陸委會發布新聞稿嚴正譴責並回擊，指中共倡議「和平發展」早已被國際公認為世紀謊言。

陸委會指出，中華民國是主權國家，台灣從未屬於中華人民共和國，中共在國際場域揚言動用武力威脅台灣及區域安全，台灣絕不接受。

陸委會批評北京當局霸權擴張的野心，不但衝擊兩岸和平穩定，更挑戰國際規範及秩序，已造成區域國家的不安及憂慮，而其倡議「和平發展」也早已被國際公認為世紀謊言。

陸委會表示，中共「習五點」後，擴大對台政軍威脅及統戰分化力度，解放軍機艦頻繁在台灣周邊抵近巡航，脅迫台灣接受其錯誤的「一國兩制」主張，更滲透台灣社會呼應其立場。

陸委會並提醒各界注意中共在國際及兩岸間，操作反民主、反和平行徑，更進一步訴諸戰爭的企圖，這才是造成台海與區域情勢緊張的主因，更是危害與挑釁和平穩定的禍源。