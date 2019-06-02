年輕人切割 李卓人：六四集會悼念 勿糾結愛國與否

2019-06-02 16:22 世界日報 香港新聞組／香港2日電



六四將滿三十週年，周二將舉行燭光晚會，支聯會祕書李卓人表示晚會目的在譴責，毋須糾纏是否愛國。 世界日報資料照 分享 facebook

六四30周年將屆，香港市民支援愛國民主運動聯合會（支聯會）也將循例於6月4日晚在維多利亞公園舉辦燭光晚會。支聯會祕書李卓人及常委張文光1日出席商台節目談及4日舉行的六四燭光集會。李卓人表示，明白近年本土思潮令年輕人提出與六四「切割」，但出席燭光晚會目的是悼念及譴責，毋須糾纏於是否等同是愛國的行為。

警首發遊行「不反對通知書」

中央社報導，香港警方5月31日公布當晚集會的維安安排，並援引支聯會估計，當晚會有6萬人參加集會。就晚上過往社民連等團隊會發起在集會後從維園遊行至中聯辦大樓外示威，香港警方表示，今年是首次對集會後的遊行發出「不反對通知書」，並指團體報稱有約1000人參與，警方根據風險評估決定發出「不反對通知書」。

明報報導，支聯會祕書李卓人表示，明白近年本土思潮令年輕人提出與六四「切割」，但呼籲出席集會者不應糾結於「愛國」與否。

李卓人說，早年的燭光集會，最早出現現場的不是經歷六四的年老、年長一代，反而是一群年輕人，「全部拿着麥當勞在吃的，等晚會開始」。他認為支聯會辦六四集會是「用盡香港僅有的自由空間」，將北京民運的記憶及「天安門母親」和難屬的訴求一直傳承。

張文光憶述已故支聯會主席司徒華生前說過「民運路是漫長崎嶇」，他和很多流亡海外的學運人士當年認為平反只是數年之事，然而至今六四仍未允許被重新評價，令他領悟「漫長崎嶇」的意思。

李柱銘：帶團導賞 不放棄就無失敗

社運人士陳景輝今年第6年舉辦六四導賞團，昨邀請到李柱銘一同帶領參加者由跑馬地走到中環，重踏當年集會地點。李柱銘認為最具象徵意義的是新華社舊址，憶述當時參加者群情洶湧，於8號風球下集會，隔空支持學運。當時左中右派均支持建設民主中國，有新華社職員默默在舊址大門掛上橫額，支持北京學生，又有人在中銀大廈玻璃幕牆掛上標語，形容當時為港人最團結的時候。對於平反六四未有進展，他認為希望在轉角，「不放棄就無失敗」，若是有心人，只要做好本分，行使應有權利，即使爭取方式不同，最終都會是同路人。