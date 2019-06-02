《逃犯條例》網民發起白宮聯署 已逾7萬人簽名

2019-06-02 16:16 世界日報 香港新聞組／香港2日電



香港網民發起白宮聯署，截至周六已累積逾7萬簽名。 世界日報記者高雪景／翻攝 分享 facebook

社會關注政府修訂《逃犯條例》，多間大專院校、中學師生及校友連日來發起網上連署反對，有網民亦發起白宮連署，擔心修例會威脅個人安全和自由，促請美國就修例發表意見，並審視與香港簽訂的引渡條約，連署發起截至1日傍晚5時，已有逾7萬人參加。

香港01報導，有網民於本月15日就《逃犯條例》發起的白宮連署，至今有逾7萬人參加連署，香港眾志前立法會議員羅冠聰在臉書呼籲網民參加連署，只要有10萬網民連署，白宮就需要回應相關訴求。他舉例指，2003年港府就《基本法》23條立法，白宮發表聲明反對，各國隨後亦相繼發表聲明，認為此舉有助營造更龐大的國際壓力，令林鄭更舉步維艱。

據報導，美國前總統歐巴馬政府於2011年設立「We The People」網站，市民可就不同議題開設連署運動，當連署在30天內達到10萬個簽名或以上這個目標，白宮會就議題作出官方回應。不過，自美國總統川普上台後，有多達七項連署即使到達10萬人簽名，但白宮在今年1月起已沒有就任何達標連署回應。

香港不少政治人物曾透過「We The People」發起連署，希望國際關注香港某些議題。在2016年，有網民就銅鑼灣書店事件發起連署，要求華府關注書店多名職員和股東神祕失蹤事件；同年亦有人發起連署，促請美方就當局取消陳浩天和梁天琦的參選資格，制裁中國。