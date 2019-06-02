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《逃犯條例》香港過境客可移交內地？ 泛民：國際憂慮

2019-06-02 16:11世界日報 香港新聞組／香港2日電

香港立法會保安事務委員會昨日續開特別會議討論《逃犯條例》修訂。 香港中國通訊社
香港立法會保安事務委員會昨日續開特別會議討論《逃犯條例》修訂。 香港中國通訊社
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立法會保安事務委員會昨日續開特別會議討論《逃犯條例》修訂，有議員問及若有旅客過境香港時被申請引渡，例如加拿大應美國要求扣押過境的華為高層孟晚舟的事件發生在香港，政府會如何處理；保安局長李家超未正面回應，但重申個案式處理的移交請求要符合條例的限制。泛民議員認為，李家超的回應釋除不到國際社會的憂慮。

據悉，《逃犯條例》所指可被移交的人，是「任何在香港的人」，故過境香港的旅客包括在內。

明報報導，旅遊界議員姚思榮昨問到，若有旅客過境香港，而內地、台灣或澳門對其提出引渡要求，並要求馬上扣押旅客，政府將如何處理？李家超回應時表示不評論個別個案，如已和香港簽訂長期協定的地區要求引渡，如美國，則按既有方式處理；但若並非長期協定，則以個案式處理，需要行政長官以證明書證明兩地的個案協議屬有效，才啟動程序。

而特首林鄭月娥上月28日稱，曾向數名外國駐港總領事解說，提到他們擔心自己國家到香港的過境旅客，都會隨意地被遣送返內地，她當時說「如果要啟動這條條例時那個漫長的程序、那麼多關卡，根本不可能適用於這一種的情」。

報導指出，公民黨楊岳橋稱，提出移交請求的國家只需提供「表面證據」的一紙公文，沒有法治的國家可以製造很多假文件，做到與政治無關，符合雙重犯罪，這些都是香港無法證明的。

另外，工聯會何啟明發言時，引述民主派反修例的宣傳單張，單張寫道「一旦成功修例，港人身家財產也可被沒收」，他質疑上述言論是否正確。報導說，律政司副國際法律專員林美秀稱，外地法院為追討犯罪所得而提出的沒收命令時，須證明涉案財產與案件關係，而且須是當地終審的命令，不能被上訴。

林美秀亦稱，如果香港法院認為命令違反公義，也可拒絕執行；同時財產擁有人亦須有充裕時間到當地法院反對命令的機會。她強調，沒收命令並非如坊間所言的「殺（拉）人封艇」，而香港法院「並非橡皮圖章」，須基於上述條件，去決定是否執行沒收令。

據報導，廠商會會長吳宏斌被問到外國人途經香港有可能被扣押及引渡，會否令外商憂慮並撤資，他說，不法商人一般不敢經常離境，若他知道自己犯法，亦不敢過境香港，故認為修例不會影響香港外資。

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