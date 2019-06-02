香港保安局長：在台殺人陳同佳不會移交內地

2019-06-02 16:04 世界日報 香港新聞組／香港2日電



港府日前就《逃犯條例》修訂提出調整措施，保安局長李家超拒絕回答港男陳同佳在台灣殺人案，應由哪個中央機關提出引渡申請。 香港中國通訊社 分享 facebook

港府日前就《逃犯條例》修訂提出調整措施，包括只有中央機關才能向香港申請移送犯人，唯保安局長李家超一直拒絕回答港男陳同佳在台灣殺人案，應由哪個中央機關提出引渡申請，惹來外界狐疑。

香港01報導，立法會保安事務委員會特別會議討論修例時，民主黨涂謹申質疑，指過往內地政府聲稱對國民有屬人管轄權，曾出現台灣人在非洲國家犯罪，最後被移交到內地受審的情況，而港府一直不願意表明處理陳同佳的中央機關，動機是部署由北京的中央政府申請移交陳到大陸受審。

涂謹申指出，內地政府一向視台灣為中國一部分，陳和其他台灣人一樣是中國人，因此其有屬人管轄權；同時內地政府亦會透過此舉，將台灣矮化，如台灣要申請引渡陳，就要向北京申請，否則北京就自行引渡陳到內地，並藉口指責台灣不彰顯公義，打擊台灣形象。

保安局長李家超回應時表示，「嚴正聲明，此事不會發生，有關疑犯不會被移交內地，只會移交台灣。」

此外，議會陣線區諾軒則提及劉鑾雄案，質詢李家超將來會否將他移送到澳門。李則指，不會討論個別個案；又指，其他司法管豁區向香港提出引渡申請，港府會按個案的案情、證據和事實根據處理。

區諾軒就駁斥李，指政府評論台灣殺人案，卻不回應劉鑾雄案，質疑劉日前放棄司法覆核，翌日政府隨之公布調整修例內容，是與劉「夾過」。

政務司長：港府未訂「死線」

此外，明報報導，政務司長張建宗1日出席港台《星期六問責》時重申，港府對移交逃犯程序有嚴謹的「重重把關」，又強調港府在修訂《逃犯條例》上無政治任務。他在節目後稱，港府並無訂立「死線」要求立法會在7月前一定要通過草案，將決定權交給立法會大會。