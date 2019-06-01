台如何申請移交逃犯 林鄭：仍待了解

2019-06-01 17:08 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



香港立法會預定6月12日二讀政府提交的修訂逃犯條例草案。保安局局長李家超公布多項修正內容，當中包括移交申請必須由中央機構提出，以中國大陸為例，就是最高人民檢察院。行政長官林鄭月娥昨天說，台灣方面究竟會由哪個部門向港方提出移交逃犯申請，這需要向台灣當局了解。

香港政府一直稱修例目標之一是處理台灣殺人案，按照這項修正，如果台方要求移交台灣殺人案嫌犯陳同佳時，是否應由士林地檢署提出？據中央社報導，林鄭月娥說，稍後會與台灣當局了解，應由哪個機關提出，以滿足這個比較嚴肅、高層次要求的做法。

據香港01報導，人民力量立法會議員陳志全則表示，向台灣的陸委會查詢後，得到的回覆是，台灣方面涉外司法互助請求主管機構由法務部負責；陳志全要求李家超不要再逃避問題， 確實回應「台灣法務部是否台灣的『中央機關』」？

陸委會：「送中」疑慮未消除

報導指出，陸委會回覆港媒查詢表示，港府雖然提出三方面修訂，但無助改變陸委會立場，回覆中指「逃犯條例」修訂最令人擔心之處，是增加在港或赴港人士遭移送到中國大陸的風險，「我們認為港府所作調整無濟於事，絲毫不能緩解各界對『送中』所造成的人權及人身安全威脅與疑慮，更難獲得國際與香港社會的認可。」

另外，針對英國和加拿大外交部長發表聯合聲明，指港府這次修法或許會對《中英聯合聲明》保障的自由、權利有負面影響，林鄭月娥回應說，外國政府提出對特別行區政府修改逃犯條例的疑慮，原因是不理解條例內容；如果相關國家重視與香港的雙邊關係、重視國民或企業在港的工作及投資，並有共同目標，相信港府的解說可以消除他們的疑慮。