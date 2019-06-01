移交內地後審訊不公 港府律政司：可以當地申訴

2019-06-01 17:05 世界日報 香港新聞組╱香港1日電



港府前日就《逃犯條例》修例再提修訂，多名議員昨在立法會保安事務委員會上，關注當局如何確保疑犯移交內地後會獲公平審訊等保障，明報報導，律政司長鄭若驊表示，「相關人士在當地司法程序可以提出行政訴訟或其他申請」，公民黨黨魁楊岳橋批評官員說法，「受不公平待遇的人，你叫他在那個制度中提出申訴？」

此外，多名議員要求將相關的人權保障直接寫入法例，鄭若驊則一再重申，在移交安排的協定中加入保障，是為政府保留靈活性。報導指出，特首林鄭月娥昨被問到修例交到立法會大會後是否還有修改空間，她稱委員會階段修訂今日截止，應該再沒修訂空間。

政府前日公布的新建議，包括在兩地移交逃犯的協定中，加入無罪假定、公開審訊等限制。據報導，保安局長李家超在會議上說，請求方在簽移交協定時要作出承諾，若有司法管轄區違反承諾，所有人都會知道。楊岳橋揶揄稱，疑犯被移交到內地後受不公平待遇，政府是否會「唱通街」。鄭若驊回應時補充，若請求方違反承諾，香港政府會跟進，相關人士在當地司法程序可以提出行政訴訟或其他申請。

公民黨動議納人權保障 遭否決

民主派會議召集人毛孟靜認為，應在法律中寫明要求，而不是只用「行政手段」，她質疑中國是香港的「宗主國」，林鄭月娥或日後的特首是否夠膽為人權保障出聲。鄭若驊稱，修例草案加入的「3A」條已寫明，在特首發出證明書啟動程序時，可以增加保障。

公民黨楊岳橋和郭榮鏗提出臨時動議，要求政府於法例加入更全面的人權保障，結果在建制派不支持下被否決。毛孟靜要求鄭若驊全程出席立法會有關修例的審議，亦被否決。據立法會文件，鄭若驊不會出席今日的特別會議。

11宗案因法律漏洞 無法移交

另據大公報報導，港府為爭取修例通過，移交逃犯增加六項額外措施。李家超透露，現時香港有11宗案件因法律漏洞而無法移交逃犯，其中三宗凶殺案的死者是香港人，而當局知道疑犯去向。他又指出，提高移交門檻是要平衡各界意見，重申修例可由「零處理」變作起碼可以處理較嚴重罪行。

李家超昨日在會上透露，除了引發這次修例的港人台灣殺人案，當局手頭上至少還有四宗案件因現行《逃犯條例》有漏洞而無法移交疑犯，其中三宗兇殺案的死者是香港人，而當局知道疑犯去向；另有六宗案件是香港拒絕了外地提出的移交逃犯申請。換言之，若不修例，香港就無法處理這類情況，令安全、法治與公義蒙上陰影。