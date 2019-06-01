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《逃犯條例》627表決？田北辰說溜嘴爆政府死線

2019-06-01 16:27世界日報 香港新聞組╱香港1日電

立法會保安事務委員會昨日召開特別會議討論《逃犯條例》修訂，實政圓桌田北辰發言時質問保安局局長李家超為何不回覆他的信件，一度「自爆」立法會將於下月27日就修例投票，惹來民主派譁然。田北辰其後澄清有關言論，稱是基於傳媒報導才有這個揣測，自言「我好naive(天真)，所以就相信」。

綜合香港01、明報報導，田北辰是在會議上問及移除現行《逃犯條例》中的地域限制，來處理台灣殺人案是否可行時，不小心爆料，據悉，政府雖希望「盡快通過修例」，但沒定此「死線」；有建制派透露，陣營中的確曾有人提出冀修例在7月1日前通過，免再發酵而為民主派「谷高」七一遊行人數，但何時表決，要待立法會主席梁君彥「劃線」。

保安局長李家超沒即場否認「6月27日投票」之說，他會後被追問這日是否通過修例的「死線」，他說「尊重立法會審議法案的安排」。報導指出，立法會祕書處回覆稱，在審議安排上，主席梁君彥尚未有任何決定。政務司司長張建宗被媒體追問政府是否已就《逃犯條例》定下死線，張建宗回應說，「立法會大會幾時投票、作出決定，一定要交由立法會決定，是立法會大會主席的權利」。

據報導，有建制派私下說「有機會」在6月27日通過修例。這位消息人士說，法案委員會的現象亦肯定會在大會審議時出現，若泛民阻止討論，修例或會在缺乏討論下通過。另有資深建制派說，政府是提出盡快通過修例，建制派未有共識要於七一遊行前通過。

立法會香港投票
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